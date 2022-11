GNTM - die verrücktesten Kandidatinnen aller Staffeln

Denise - Cometition ist alles

Denise Dahinten blieb einem schon in der aller ersten Folge der 2. Staffel im Gedächtnis hängen. Für ihren Walk suchte sie ihre Handtasche. Doch sie kann sie nicht finden, verzweifelt wendet sie sich an Bruce "Ich will Competition machen, aber ich finde meine Tasche nicht. Mit meinem Schminki-Schminki", so Denise.

Mit ihrer überdrehten Art sorgte sie für manche Brüller-Situationen in der 2. Staffel:

Anja Platzer war eine wirklich sympathische GNTM-Teilnehmerin der 2. Staffel! Doch sie hatte ein sehr großes Problem: Sie konnte nicht laufen - zumindest nicht wie ein Model. Bruce ist entsetzt und sagt zu Anja: "Du läufst wie ein Pferd!"