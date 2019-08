Instagram bekommt einen neuen Namen

So heißt Instagram bald

In letzter Zeit tut sich extrem viel auf der beliebten Plattform. Gerade erst wurde verkündet, dass die Betreiber überlegen, ob die Likes auf Instagram abgeschafft werden sollen. Schon steht die nächste Veränderung bei der App an. Diesmal geht es jedoch um den Namen selbst. Zukünftig wird dieser nämlich "Instagram von Facebook" lauten. Das bestätigte auch bereits ein Sprecher des Unternehmens. Dasselbe "Schicksal" blüht auch der Nachrichten-App WhatsApp, die absofort den gleichen Namenszusatz tragen wird. Die Funktionen von Instagram und WhatsApp verändern sich dabei allerdings nicht, was bedeutet, dass die User sich auch auf nichts Neues einstellen müssen. Trotzdem setzt der Mutter-Konzern Facebook mit dieser Aktion ein eindeutiges, politisches Zeichen.

Das steckt hinter der Instagram-Änderung

Wieso Instagram und WhatsApp plötzlich umbenannt werden, erklärte der Sprecher so: Facebook nutzt die Änderung als politisches Signal. Denn immer wieder fordern Kritiker, dass das große Online-Netzwerk aufgelöst werden muss. Sogar im Präsidentschafts-Wahlkampf 2020 in den USA soll das ein Thema werden und momentan wird zudem geprüft, ob Facebook die beiden Plattformen nur erworben hat, damit die Konkurrenz keine Chance mehr hat. Das Imperium von Mark Zuckerberg kaufte Instagram 2012 für eine Millliarde Dollar und WhatsApp 2014 für 22 Milliarden. Um sich gegen besagte Kritiker zu stärken, erhalten die Apps eben jenen Namenszusatz und Zuckerberg hat scheinbar auch vor, die Chatdienste von Facebook, WhatsApp und Instagram auf eine technische Plattfom zu legen. Das würde eine derartige Zerschlagung in wieder eigenständige Unternehmen des Online-Riesen nochmal erschweren. Wo und wann genau der neue Name auftauchen wird, ist bisher aber noch nicht bekannt.

