Was läuft da zwischen BTS und Ariana Grande?

Nicht nur bei ihren unzähligen Fans ist die K-Pop-Band extrem beliebt. Auch sämtliche Stars wollen unbedingt mit BTS zusammenarbeiten. Einige ist diese Ehre schon zu Teil geworden. So sang Halsey mit ihnen etwa ihren Song "Boy With Luv" und "Suga's Interlude". Zara Larsson machte mit V und J-Hope für "A Brand New Day" gemeinsame Sachen und Becky G schnappte sich ebenfalls BTS-Star J-Hope für ihren Hit "CNS". Fast jede Woche postet außerdem irgendein Musiker wie etwa Justin Bieber, Shawn Mendes oder Billie Eilish ein Bild mit den Boys, tweetet ihnen oder spricht über sie in Interviews und heizt damit Kollaborationsgerüchte an. Und da kommt jetzt eine weitere Pop-Queen hinzu: Ariana Grande.

Kommt ein Song von BTS und Ariana Grande?

Das BTS-Comeback inklusive neuem Album "Map of the Soul: 7" ist in vollem Gange. Doch über weitere, kommende Kollaborationen mit anderen Künstler ist in letzter Zeit nichts bekannt geworden. Nun hat allerdings Popstar Ariana Grande ein richtig nices Pic mit den Jungs auf Insta geteilt und dazu geschrieben: "Schaut mal, wen ich bei den Proben getroffen habe." Vermutlich handelt es sich dabei um die Rehearsals für die anstehende Grammy-Verleihung. Dort wird die K-Pop-Band mit Rapper Lil Nas X auftreten, um den Hit "Old Town Road" beziehungsweise ihre gemeinsame Version "Seoul Town Road" zu performen. Und auch Ariana Grande wird natürlich auf der Bühne stehen. Ob das Treffen wirklich so zufällig war, oder sie sich schon kennen, weil sie an einem gemeinsamen Song arbeiter? Wer weiß, wer weiß... Wir hoffen auf jeden Fall auch 2020 auf hammer BTS-Kooperationen!🤩

Lil Nas X will perform at the #Grammys with @BTS_twt, Billy Ray Cyrus and Diplo https://t.co/XwrFT7SX9L pic.twitter.com/jKMltCRz9y — Variety (@Variety) January 22, 2020

