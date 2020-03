BTS: Krasse Erfolgs-News

BTS sorgten schon immer für Erfolgs-News

Den ersten Nummer-Eins-Hit in Südkorea platzierte BTS mit "Blood Sweat & Tears" im Jahr 2016. Seitdem steigt der Erfolg der koreanischen Band immer weiter an. Die Boy-Band, bestehend aus acht Mitgliedern und ist international unterwegs. Im Sommer 2020 kommen BTS sogar für zwei Konzerte nach Berlin – und du hast die Chance an Tickets für die Tour zu kommen. Geliebt werden die acht Süd-Koreaner vor allem für ihre individuelle Art, doch auch ihre einfallsreichen Choreos bringen die Fans zum Ausrasten. Ob bei Werbung für Puma, auf Ariana Grandes Instagram-Account oder auf YouTube: BTS ist überall präsent.

BTS: Sie brechen sogar ihre eigenen Rekorde

Dass BTS mit ihren Songs regelmäßig alle Rekorde brechen, ist ja wirklich nichts Neues. Die Boys haben es sogar schon mal geschafft, mit einem unveröffentlichten Album Rekorde zu erzielen. Ihr neustes Album wurde innerhalb von sieben Tagen alleine 3,4 Millionen Mal vorbestellt. Einfach nur krass. Am 21. Februar 2020 war es dann so weit, BTS brachten ihr neues Album „Map of the Soul: 7“ heraus. Und schon folgt der nächste Erfolg: die Band hat es tatsächlich geschafft, den Rekord der meistverkauften Alben in der Geschichte der südkoreanischen Charts zu verbuchen. Ihr neustes Album wurde alleine in Südkorea über 4,1 Millionen Mal verkauft. Mit welchen Durchbrüchen und Erfolgs-News die Jungs wohl noch um die Ecke kommen? 😍

