BTS: Song mit LAUV 🤩

BTS & LAUV: Erneute Zusammenarbeit

Alle, die den gemeinsamen Song „Make It Right“ von den K-Pop-Stars BTS und dem amerikanischen Sänger LAUV gefeiert haben, dürften sich nun mega freuen. Denn: Die K-Pop-Stars tun es wieder, sie gehen eine Kollaboration ein. Wie kürzlich bekannt wurde, werden die BTS-Jungs nämlich auf LAUVs neustem Album "How I'm Feeling" zu hören sein. "Who" heißt der Song, den die Musiker gemeinsam aufgenommen haben. Voll cool! Und BTS werden nicht die einzigen Gastinterpreten des "I Like Me Better"- Sängers sein: Auch Troye Sivan, LANY und Sofia Reyes sollten mitgewirkt haben.

RM verriet die LAUV-News im Interview

BTS verkündeten die freudigen News auf dem Roten Teppich bei der Grammy-Verleihung, bei der sie gemeinsam mit Lil Nas X "Old Town Road" performten. BTS-Mitglied RM ließ die Kollaborationsbombe in einem Interview mit dem amerikanischen Billboard-Magazin platzen: "Tatsächlich gingen wir eine Kollaboration mit LAUV ein. Das Album wird im März erscheinen und es ist richtig, richtig gut!" Ob wir uns wohl auch auf eine Zusammenarbeit von BTS und Ariana Grande freuen dürfen?

Im Oktober 2019 taten sich BTS und LAUV schon einmal zusammen, um eine Akkustik-Version des BTS-Songs "Make it Right" aufzunehmen, welche als B-Side-Track auf ihrem Album "Map of the Soul: Persona." zu hören war. Ob die BTS-Boys den Song wohl auch bei ihrem Konzart in Berlin performen werden? Wir wissen es noch nicht. Karten dafür könnt ihr allerdings schon im Vorverkauf erwerben. Das Album "How I'm Feeling" wird am 6. März rauskommen. Wir sind auf jeden Fall gespannt.

