Rihanna: Sex mit Rapper?

Das wäre das wohl schönste Paar der Musik-Branche: Rihanna soll ASAP Rocky daten! Jedenfalls wurde sie in New York City jetzt mit dem Rapper gesichtet. Klar, dass gleich Dating-Gerüchte aufkommen, schließlich ist Rihanna endlich wieder single! Vor Kurzem trennte sie sich nämlich nach drei Jahren Beziehung von ihrem Freund, dem saudischen Milliardär Hassan Jameel. Jetzt soll sie eine neue Liebe gefunden haben: ASAP Rocky! Der "Praise the Lord"-Star gilt schon lange als einer der schönsten Männer der Branche – womit er echt gut zu Beauty-Queen RiRi passen würde! Dachte sie sich wohl auch, und schleppte ihn Berichten zufolge im Hotel ab. Übrigens sorgte ein Sex-Tape des Mega-Stars für ganz schön viel Aufregung … 🙊

ASAP Rocky & Rihanna kuscheln

Schon seit Jahren hoffen Fans auf eine Beziehung zwischen Rihanna und ASAP Rocky. Jetzt könnte der Wunsch wahr geowrden sein! Die beiden Stars flirten nämlich heftig miteinander herum und scheinen dabei viel Spaß zu haben. Jetzt wurden sie dabei gesichtet, wie sie sich eine Suite in einem New Yorker Luxus-Hotel teilen. Perfekt für eine heiße Liebesnacht! Und schon in den Tagen davor hat es zwischen ASAP und Rihanna gefunkt: Am 17. Januar fand die jährliche Benefizveranstaltung "Yams Day" zu Ehren eines verstorbenen Freunds (A$AP Yams) von ASAP statt, bei der auch Rihanna Gast war! Bei dem Konzert kuschelten die beiden wohl hinter der Bühne.

Rihanna & ASAP beim Knutschen erwischt

Rihanna und ASAP Rocky sind seit Jahren gute Freunde und es hat schon in der Vergangenheit immer mal wieder zwischen ihnen geknistert. 2013 knutschten sie sogar miteinander bei einem Videodreh! Süße Liebeserklärung: Der Clip wurde zu ASAPs Song "Fashion Killa" gedreht, und Rihanna bekam die Hauptrolle – schließlich schrieb der Rap-Star das Lied nur für Rihanna! Mega cute. Damals berichteten Mitarbeiter, dass die Musiker sich am Set küssten und sehr vertraut miteinander waren. Wir shippen das Traumpaar auf jeden Fall! Du auch?

