BLACKPINK: Neuer Song mit Selena Gomez? 

BLACKPINK: Neue Single im August



Lange mussten die Fans der K-Pop-Band BLACKPINK auf neue Musik warten, doch seit Juni starten die vier Girls aus Südkorea wieder voll durch! Nach ihrem Comeback-Hit „How you Like That“ soll schon im August die nächste Single erscheinen – am 2. Oktober folgt dann sogar ein ganzes Album! Wie Lisa, Jennie, Rosé und Jisoo mit einem Teaser-Poster auf Instagram enthüllten, werden sie in dem neuen Song nicht allein zu hören sein. Wer der geheimnisvolle Künstler an ihrer Seite ist, verrieten die Girls aber noch nicht.

BLACKPINK: Nach Lady Gaga nun Selena Gomez?

Natürlich entfachten sie damit jede Menge Spekulationen! Nachdem BLACKPINK sich vor Kurzem bereits mit Lady Gaga für deren Single „Sour Candy“ zusammengetan hatte, und das Label der Band verkündete, dass sie in Zukunft verstärkt den internationalen Markt angreifen wollen, sind sich die BLINKS, wie sich ihre Fans nennen, sicher: Es wird wieder ein US-Superstar. Und den neuesten Berichten zufolge soll es sich dabei um keine Geringere als Selena Gomez handeln!

BLACKPINK: BLINKS müssen noch etwas Geduld haben

Für die Musikerin, die nach langer Pause gerade selbst wieder richtig durchstartet und erst vor wenigen Wochen neue Musik veröffentlichte, wäre die Kollaboration mit der gefeierten K-Pop-Band ebenfalls ein Mega-Coup! Doch die BLINKS müssen sich noch ein wenig gedulden, denn verraten wird bis zur offiziellen Release nichts, wie YG Entertainment, das Label von BLACKPINK, in einem Statement betonte. Zum Glück dürfte das nicht mehr allzu lange dauern!

