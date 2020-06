Selena Gomez: 2020 feiert sie ihr Comeback!

Nachdem sich sie sich fast fünf Jahre aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, durften sich ihre Fans Anfang diesen Jahres endlich über neue Musik von Selena Gomez freuen. Ihr Album: "Rare" landete sogar auf Platz eins der Billboard Charts. Doch ganz glücklich schien die 27-Jährige trotz Mega-Erfolg nicht zu sein. In Interviews wirkte Selena müde und abgeschlagen. Während sich viele fragten: War das Comeback von Selena Gomez zu früh?, bewies sie ihren Kritikern das Gegenteil und droppte den Song "Feel me", der schon lange von ihren Fans sehnsüchtig erwartet wurde. Und das sollte nicht ihr letzter Song für dieses Jahr sein. Jetzt hat sich die Beauty mit Sänger und Songwirter Trevor Daniel zusammengetan, um ein neues Projekt zu starten!

Selena Gomez und Trevor Daniel: Neuer Song mit emotionaler Message

Nachdem Trevor Daniel letzten Samstag ein Spiegel-Selfie mit dem Merch von Selena Gomez postete, das sie in ihre Instagram-Story repostete, spekulierten ihre Fans darüber, ob die beiden wohl einen gemeinsamen Song planen. Und tatsächlich: Heute veröffentlichte das Duo "Past Life", ein ruhiges Lied mit nachdenklicher Note. Ganz neu ist "Past Life" jedoch nicht. Ursprünglich erschien der Song nämlich auf Trevors Album "Nicotine", das im März auf den Markt gekommen ist. Für einen Remix der Single hat er sich dann Selena Gomez an die Seite geholt, die sofort am Start war.In "Past Life" geht es um die Vergangenheit, die man akzeptieren muss, um im Leben weiterzukommen und um die eigene psychische Gesundheit. Themen, die Selena Gomez sehr am Herzen liegen. "Ich möchte über meine Entscheidungen in der Vergangenheit sprechen, die nicht unbedingt gesund für meine mentale Gesundheit waren", verrät die Sängerin. Gemeint ist damit sicherlich auch die On-Off-Beziehung zu Justin Bieber, von der Selena kürzlich sogar sagte: "Ich wurde emotional missbraucht!" Ein wichtiger Song also für die 27-Jährige, um Vergangenes zu verarbeiten. Und: Selena und Trevor wollen mit "Past Life" richtig durchstarten. Der Song soll eine offizielle Radio-Single werden und damit vielleicht DER Sommer-Hit 2020 😍 Wir drücken die Daumen!

