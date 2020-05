Selena Gomez: Jetzt wird sie zur Küchenfee

Die „Lose You To Love Me”-Interpretin steckt voller Überraschungen. Musikalisch überraschte uns Selena Gomez vor kurzem erst mit einem Musikvideo zusammen mit BTS und ihrem neuen Album „Rare“. Jetzt jagt sie gleich die nächste erfreuliche Nachricht raus: Sel kriegt eine eigene Koch-Show. Das Konzept: „Leckere Gerichte zubereiten, während sie zu Hause in Quarantäne steckt“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Tatkräftige Unterstützung soll die 27-Jährige von verschiedenen Meisterköchen erhalten. Natürlich aus der Ferne.

Alle Infos zu der Koch-Show mit Selena Gomez

In der Quarantäne haben so einige Leute ganz neue Talente an sich entdeckt. Zu den besten Corona-Challenges gegen Langeweile gehörte für viele unter anderem das Kochen. Und auch Selena Gomez hat den Kochlöffel das ein oder andere Mal geschwungen und das mit Erfolg. Sogar mit so viel Erfolg, dass sie jetzt sogar ihre eigene Koch-Show kriegt. Die Fakten: Laufen soll die Sendung beim US-Streamingdienst „HBO-Max“. Namen hat die Koch-Show allerdings noch keinen, aber feststeht, dass Selena Gomez viele verschiedene Rezepte und Styles der internationalen Küche ausprobieren wird. Und die „Rare“-Sängerin freut sich schon richtig auf ihre neue Aufgabe. Im Interview mit "Deadline" verrät sie: "Ich glaube, ich wurde Hunderte Male in Interviews gefragt, was ich tun würde, wenn ich eine andere Karriere hätte und ich habe geantwortet, dass es Spaß machen würde, Koch zu sein." Für ihre Koch-Action ist Selena Gomez jedenfalls musiktechnisch auch schon bestens ausgerüstet. Auf Spotify hat sie eine Playlist mit dem Namen „Cooking Together – Selena Gomez“ erstellt. Mal sehen, ob sich Sel noch ein zweites Karrierestandbein aneignet und vielleicht sogar mal ihr eigenes Kochbuch herausbringt?

