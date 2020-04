Selena veröffentlicht neues "Boyfriend"-Musikvideo

Gerade erst gab BTS die traurigen News bekannt, dass ihre Welttournee nun doch offiziell abgesagt wurde. Fans weltweit sind darüber natürlich alles andere als happy, vor allem da ja niemand genau weiß, wann die Tour nachgeholt wird und sie ihre Idols ENDLICH wieder live sehen können. Obwohl auch den Stars der Kontakt zu ihren Fans gerade besonders fehlt, haben sie viel Zeit, die sie in ihre Musik stecken können. Viele Musiker veröffentlichen trotz Corona gerade haufenweise coole neue Songs und versuchen ihre Fans damit etwas vom tristen Corona-Alltag abzulenken. Auch Sängerin Selena Gomez veröffentlichte vor 3 Wochen ihre Single „Boyfriend“, die sie schon vor einiger Zeit produziert hatte, genau wie das Musikvideo. Doch gestern wurde eine neue Version des Clips veröffentlicht und es sind zwei bekannte Gesichter zu erkennen: Selena Gomez feat. Jin und Jungkook von BTS!

Fans entdecken Jin und Jungkook in Selenas Video

Nachdem es bereits Vermutungen gab, dass BTS einen gemeinsamen Song mit den Girls von Little Mix aufnehmen, jetzt also ein Musikvideo mit Sel?! Naja, nicht so ganz. Das Musikvideo ist nämlich exklusiv von dem Instagram-Account „selenagomez.doll“ produziert worden, dem die Sängerin selbst auch folgt. Die Seite stellt Musikvideos, Bilder und Aufritte von Selena Gomez nach, aber nicht mit einem Doppelgänger aus Fleisch und Blut, sondern mit einer Puppe. Und das sieht wirklich super cool aus! Gestern veröffentlichte der Account schließlich das nachgestellte Musikvideo von „Boyfriend“, in dem man sieht wie die Barbie-Version von Selena Jungs datet und sie anschließend mit Hilfe eines Gifts in Frösche verwandelt. Aufmerksame Fans haben noch zusätzlich etwas entdeckt: Zwei der männlichen Puppen im Video, sehen aus wie Jin und Jungkook von BTS!

Musikvideo auch für Selena Gomez eine Überraschung!

2019 brachten die Jungs von BTS, in Zusammenarbeit mit dem US-Spielzeughersteller Mattel, nämlich Puppenversionen von jedem Mitglied heraus. Und die sehen zufällig genauso aus, wie die in dem nachgestellten „Boyfriend“-Video. Während Jins Puppe eine in Nahaufnahme gezeigt wird, ist die von Jungkook etwas schwieriger zu erkennen – sie taucht aber bei einigen Aufnahmen im Hintergrund auf. Zwar teilte Selena Gomez das Video selbst auf ihrem Instagram-Account und es ist auch auf ihrem offiziellen YouTube-Channel zu sehen, jedoch wurde es nicht in ihrer Hand produziert. Wie es aussieht, war die überraschende Zusammenarbeit mit BTS wohl auch für Sel eine Überraschung!

