Fans und andere Stars reißen sich um BTS!

BTS hat das Musikbusiness im Moment voll im Griff. Zwar mussten BTS ihre Konzerte wegen Corona absagen, jedoch gibt es Spekulationen, dass dafür in diesem Jahr noch ein zweites Album der sieben Jungs kommt. Nicht nur ihre ARMY reißt sich um BTS, auch andere Stars aus dem Musikgeschäft wollen unbedingt mit der K-Pop Gruppe zusammenarbeiten und gemeinsame Songs rausbringen. Sogar Justin Bieber und Shawn Mendes haben ihren Wunsch geäußert, mit BTS gemeinsam im Studio stehen zu wollen. Kein Wunder also, dass auch die supererfolgreichen Mädels von Little Mix schon ein Auge auf die Jungs geworfen haben…

Little Mix will mit BTS ins Studio!

In einem Instagram-Live wurde Sängerin Jesy Nelson gefragt, ob sie sich denn gernell eine Zusammenarbeit mit einer K-Pop Gruppe vorstellen könnte und mit welcher Band sie kooperieren wollen würde. Und ihre Antwort lässt keine Fragen offen: "Oh, auf jeden Fall! Mit BTS auf jeden Fall!“ O-M-G! Wie cool wäre das denn bitte?! Geschweige denn die gemeinsame Choreographie, die die beiden Bands hinlegen würden. Immerhin haben sowohl Little Mix als auch BTS in der Vergangenheit oft genug bewiesen, dass Tanzen und Rthymus ihnen so richtig im Blut liegt. Ein gemeinsames Musikvideo würde bestimmt nur so durch die Decke schießen. Auch die Fans von Little Mix und BTS sind jetzt schon ganz begeistert und kommentierten den Clip mit "JAAAA BITTTTE!" und"Omg BTS x LITTLE MIX wäre einfach 🔥🔥🔥".Wir sind auch RIESEN Fans dieser Feature-Idee und hoffen, dass wir schon bald schon Bilder aus einem gemeinsamen Video-Call zu sehen bekommen, in dem sie darüber sprechen wie aus dieser Wahnsinnsidee Realtität werden kann 😍

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

