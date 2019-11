Little Mix löst auf Instagram Shitstorm aus

Sie sind bekannt für ihre coolen Hits wie "Shout Out to My Ex" oder "Bounce Back". Im Januar trennte sich Little Mix von ihrem alten X-Factor Juror Simon Cowell und seinem Plattenlabel Syco. Das tat ihrem Erfolg keinen Abbruch. Noch immer werden die Girls total gehyped. Dabei mussten sie allerdings auch oftmals krasse Kritik einstecken. Sängerin Jesy Nelsy ging es dabei so nah, dass sie im September vor der ganzen Welt ein krasses Geständnis offenbarte. Der Little Mix-Star litt lange an Depressionen und wollte sich sogar das Leben nehmen. Glücklicherweise konnte sie, bevor es dazu kam, in ein Krankenhaus eingewiesen werden, wo ihr dann geholfen wurde. Heute geht es ihr wieder gut. So gut, dass sie zusammen mit ihren Band-Kollegen Leigh Anne Pinnock, Perrie Edwards und Jade Thirlwall im Sommer 2020 wieder auf Tour geht. Doch das sorgt nicht bei allen Fans für Freude …

Fans sind enttäuscht.

Denn Little Mix geht 2020 lediglich in der UK auf Tour. Diese Neuigkeit teilten sie nun auf ihrem Instagram-Account. Genau das macht viele sauer. Schon lange freuen sich viele Fans, auch außerhalb der UK, darauf, ihren Star im nächsten Jahr live erleben zu können. Doch nun die Enttäuschung. Viele von ihnen machen ihrem Ärger nun Luft. Über 9000 Kommentare sind unter ihrem Post bereits zu finden. Die meisten davon fallen aus diesem Grund nicht ganz so positiv aus: "Ihr braucht nicht noch eine UK Tour 😭 dort kennt euch doch schon jeder. Die Welt außerhalb der UK muss euch sehen!", schrieb ein Fan. “Ich bin super enttäuscht. Die Tour 2020 hätte eine Gelegenheit sein können, endlich mal nach Australien und Neuseeland zu kommen. Nichts gegen die Fans aus der UK, aber sie hatten bereits die Chance Little Mix live zu sehen. Und wir haben weder eine Entschuldigung noch andere Termine bekommen"ein anderer. Allen Fans gerecht zu werden, ist bestimmt nicht immer einfach. 2021 werden die Girls sicherlich auch noch einmal außerhalb der UK auf Tour gehen.

