Diese Meldung erschüttert wohl alle Little Mix Fans. Das Quartett gibt eine Trennung bekannt.

Little Mix: Trennung

Alle Fans der Girlband Little Mix können nun wieder aufatmen. Natürlich trennt sich das Quartett nicht – Jessica „Jesy“ Louise Nelson, Leigh-Anne Pinnock, Jade Amelia Thirlwall und Perrie Louise Edwards bleiben weiterhin ein Team. Die Girls haben sich von X-Faktor-Juror Simon Cowell und seinem Plattenlabel Syco getrennt. Seit ihrem Sieg im Jahr 2011 bei dem TV-Format steht die Girlgroup bei Syco unter Vertrag.

Little Mix: Trennungsgrund

Der Grund für die plötzliche Trennung soll laut der The Sun ein Disput zwischen dem Plattenlabel Syco und der Managementfirma Modest sein. "Syco Musik wird nicht weiter mit Modest Management und somit all den Künstlern, die dort unter Vertrag stehen, arbeiten. Wir wünschen den Künstlern, die von dieser Entscheidung betroffen sind, natürlich weiterhin Erfolg. Aus diesem Grund wird auch 'LM5', das kommende Album von Little Mix, auf Wunsch von Syco und Simon Cowell von RCA herausgegeben.", verriet ein Sprecher von Syco gegenüber der Zeitung. RCA Records ist nun das neue Plattenlabel von Little Mix.

Little Mix: Neues Album

Die Girls von Little Mix haben sich bisher noch nicht zu den Neuigkeiten geäußert. Feststeht jedoch, dass ihr neues Album definitiv am 16. November erscheint. 'LM5' wird es in drei verschiedenen Versionen geben. Zum einen wird es eine Standard-Edition geben, die 14 Tracks enthält, sowie eine Deluxe-Edition, die die ursprünglichen 14 Songs sowie 4 exklusive Tracks, neue Bilder und ein gebundenes CD-Buch enthält. Des Weiteren erscheint auch eine Super-Deluxe-Version von 'LM5', die alle 18 Tracks des Deluxe-Albums enthalten wird, ebenfalls beinhaltet diese Edition exklusive Kunstwerke, neue Bilder und handschriftliche Notizen der Vier.

Little Mix: Liste der Songs vom neuen Album

The National Manthem Woman Like Me feat Nicki Minaj Think About Us Strip feat Sharaya J Monseter In Me Joan Of Arc Love A Girl Right American Boy Told You So Wasabi More Than Words feat Kamille Motivate Notice The Cure Forget You Not Woman's World The Cure (Stripped) Only You w/ Cheat Codes

