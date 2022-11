Little Mix spielen "Wahrheit oder Pflicht"

Dies war eindeutig kein normales Interview! Bei einem Radiosender spielte der Moderator mit der Girl-Band Little Mix "Wahrheit oder Pflicht".

Jeder hat es schonmmal mit Freunden gespielt: "Wahrheit oder Pflicht". Und immer kommen entweder unangenehme Dinge ans Tageslicht, die man nie erzählen wollte, oder man muss etwas ziemlich Abscheuliches tun.

Auch die Mädels von Little Mix hatten nun die Wahl. Bei einem Radiointerview wollte der Moderator vor allem Jade Thirlwall in die Pfanne hauen. Die anderen drei Mädels hatten nichts dagegen. So traf es die Brünett-Blauhaarige besonders hart und die anderen Girls wollten unbedingt ein paar beschämende Storys auspacken. Doch Jade wählte immer wieder Pflicht!

Ihre Geheimnisse müssen so schlimm gewesen sein, dass sie sich lieber anmalen ließ und Schokolade aus dem Bauchnabel des Co-Moderators aß. Ja, Du liest richtig! Jade wollte um keinen Preis ihre peinliche Story über ein missglücktes Videotelefonat via "Facetime" erzählen, deshalb musste sie Co-Moderator Chris abschlecken.

Ach Jade, trotzdem wollen wir nun die Geschichte mit "Facetime" wissen. Los, erzähl sie uns! Hast Du auch schon mal "Wahrheit oder Pflicht" gespielt? Wenn ja, ist Dir schon mal was Peinliches passiert? Verrate es uns in den Kommentaren!