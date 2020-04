Wer steckt hinter der K-Pop-Band Cravity?

Erst letztens wurde eine K-Pop-Band als fake enttarnt von einer Twitter-Userin. Die Boygroup hier ist aber alles andere als unecht: Cravity nennen sich die neun Jungs (Serim, Allen, Jungmo, Woobin, Wonjin, Minhee, Hyeongjun, Taeyoung und Seongmin) und sind die Newcomer am K-Pop-Himmel des Labels Starship Entertainment. Der Name Cravity steht dabei für Creativity (Kreativität) und Gravity (Schwerkraft) beziehungsweise für "Center of Gravity" (Zentrum der Schwerkraft) und wie die Jungs ihrer Zuhörer/innen in ihr Universum ziehen mit ihrem Charme und Talent. Auch die K-Pop-Sänger können es noch nicht glauben. So erklärte Jungmo: "Es fühlt sich immer noch surreal an. Wir haben große Träume und tun alles dafür, sie zu erreichen" und Seongmin fügte hinzu: "Wir von Cravity können nicht erwarten, euch unsere Musik und Performances zu zeigen, an denen wir solange gearbeitet haben."

K-Pop-Neulinge Cravity veröffentlichen Debütalbum

Wie auch BTS, BLACKPINK und Co. hat die K-Pop-Band Accounts auf Instagram und Twitter, über die sie sich ihren Fans bereits mit verschiedenen Posts vorgestellt haben. Seit gestern, dem 14. April, ist nun ihr Debütalbum "CRAVITY SEASON1. [HIDEOUT: REMEMBER WHO WE ARE]" mit sieben Tracks raus. Der Titel bezieht sich dabei auf die Mitglieder, die jetzt in die Welt hinausziehen, aber sich immer aufeinander verlassen können. Band-Leader und Rapper, Serim, verriet dazu: "Das Album verbindet unsere Aufregung sowie unseren Wunsch, unsere Fans zu erfreuen und zu helfen."

So klingen die neuen K-Pop-Boys

Um zu checken, ob die K-Pop-Newcomer Cravity auch etwas für deine Playlist sind, kannst du dir hier schon mal den Track “Break All The Rules” anhören. Darin geht's laut der Band um die Jungs selbst, die ihr erstes gemeinsames Abenteuer erleben, Herausforderungen meistern und ohne zu zögern immer weitermachen.💪🏻

