Bisher war nur bekannt, dass der Tour-Auftakt für BTS in Seoul nicht stattfinden kann und die Konzerte wegen des Coronavirus abgesagt werden müssen. Nun hat sich das Label der Band erneut geäußert und verkündete, dass auch die Konzerte, die für Ende April in den USA geplant waren, gecancelt werden müssen. Es wäre nach wie vor weder für die K-Pop-Band, ihr Tour-Team noch die Fans sicher, sich zu treffen, auch wenn die Termine eigentlich erst in einem Monat statfinden würden. Die BTS-Konzerte in Berlin im Juli sind bisher noch nicht verschoben, doch der Ticketverkauf wurde nach hinten verlegt.

Was ist mit neuen Konzertterminen und den Tickets für BTS?

In ihrem Statement erklärte das Labe von BTS, dass sie genau beobachten, welche Regeln die jeweiligen Regierungen zum Thema Corona und öffentliche Veranstaltungen rausgeben und erklärten: "Wir teilen die Informationen zu den neuen Tour-Daten in Kürze". Außerdem werden bereits gekaufte Tickets auch für die neuen Termine gültig sein. Falls uns in Deutschland auch eine Verschiebung der BTS-Shows droht, werden wir euch darüber so schnell es geht informieren!

