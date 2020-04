BTS: Bis jetzt hielt er sich im Hintergrund

Sie sind wohl im Moment die beliebteste Boy-K-Pop-Band weltweit. Obwohl auch BTS ihre Konzerte wegen Corona absagen mussten, haben BTS trotz Corona einen Weg gefunden online aufzutreten. Zudem halten uns die Jungs regelmäßig auf ihren Social Media Plattformen auf dem Laufenden und sorgen damit für etwas Ablenkung. Besonders auf Twitter geben sie intime Einblicke in ihren Alltag. Gestern veröffentlichten BTS sogar drei kurze Clips, die den geheimen Star der Band zeigen und der sich bis jetzt immer ziemlich aus dem ganzen Rummel um die K-Pop-Band herausgehalten hat…

BTS: So süß ist Tannie!

Sänger V veröffentlichte auf dem offiziellen Twitter-Account von BTS gestern drei kurze Video von Yeontan aka Tannie. Der kleine Rabauke ist der Hund des BTS-Sängers und zaubert Fans weltweit mit seinem kleinen Gast-Aufritt, ein Lächeln aufs Gesicht. Das erste Video zeigt Tannie etwas verunsichert und er scheint sich nicht ganz sicher zu sein, ob er Herrchen V Gesellschaften leisten will. Obwohl der Sänger alles versucht, Tannie zu überreden, dreht der sich im letzten Moment doch um und verschwindet wieder. Das zweite Video zeigt den kleinen Hund ganz aufgeregt, wie er neben seinem Herrchen herläuft. Auf Clip Nummer drei, nimmt sich Tannie einfach nur ganz viel Zeit für seine Selfcare. Ganz Profi, lässt er sich von einer Kamera dabei natürlich nicht aus dem Konzept bringen. Wir sind verliebt 😍

BTS: Tannie hat jetzt schone eine riesen Fan-Community

Doch nicht erst seit gestern, hat Tannie eine riesen Fan-Community! Der süße Pomerania, den V 2017 zu sich genommen hat, ist mittlerweile zu einem der beliebtesten Star-Haustiere aufgestiegen. BTS-Fans verfolgen den aufgeweckten Tannie seitdem beim „Erwachsen werden“ und konnten deshalb ihren Augen kaum trauen, als sie gesehen haben, wie groß er mittlerweile geworden ist. Ein Fan twitterte: "Tannie wird so schnell erwachsen... er ist schon so groß." Ein anderer schrieb: "Oh, wie er gewachsen ist, ich liebe dich, Tannie." Kein Wunder, dass Tannie so eine riesen Fan-Gemeinschaft hat! Er ist wirklich einfach zu süß 🤩

tannie 2017 tannie 2020

