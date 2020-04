BTS: Die Termine wurden zunächst verschoben

Aufgrund des Corona-Virus mussten BTS ihre Konzerte in den USA absagen. Alle anderen Termine, sowie auch die Konzerte in Deutschland, waren erstmal auf Eis gelegt. Ob und wann diese stattfinden sollten, wusste zunächst niemand. Nachdem aber reihenweise beliebte Events und Konzerte wegen des Coronavirus abgesagt werden mussten, hatten auch BTS-Fans schon eine üble Vermutung. Um ihrer ARMY die Zeit in der Quarantäne zu erleichtern, kündigten BTS sogar ihr Online-Konzert „Bang Band Con“ an. Doch gestern bestätigte das Management der Gruppe, dass die Fans ihre Idols in diesem Jahr wohl nicht mehr live sehen können.

Gestern bestätigte BTS die Absage

Die BTS Welttournee sollte mit vier Konzerten in Seoul beginnen. Danach waren Auftritte in den US, Japan, Großbritannien, Deutschland und auch Spanien geplant. „Wir haben uns dazu entschieden, alle Termine für die BTS Welttournee neu zu planen“, hieß es im Statement des Managements von BTS, das auf WeVerse veröffentlicht wurde. In der Mitteilung erklärte das Management, dass bei einer so großen Tournee viele Menschen, Mitarbeiter und Fans, aufeinandertreffen und die Tour deshalb nicht stattfinden kann, auch wenn sich das Virus in einigen Regionen nicht mehr so stark ausbreitet. „Die Entscheidung haben wir getroffen, da die Gesundheit der Fans oberste Priorität hat“, hieß es weiter. Außerdem versprachen sie den BTS-Anhängern alles daran zu setzen, dass sie ihre Idols so schnell wie möglich wieder treffen können und arbeiten mit Hochdruck an neuen Live-Terminen und einem neuen Timing für die verschiedenen Vorverkaufsphasen. Trotzdem der schlechten Nachrichten, hat die Corona-Phase doch auch für BTS-Fans etwas Positives: Wie RM vor kurzem bestätigte, arbeiten die Jungs bereits an einem neuen Album.

An announcement regarding BTS MAP OF THE SOUL TOUR @bts_bighit https://t.co/wFlgIhcsxm pic.twitter.com/xipRQxKFxU — Live Nation GSA (@LiveNationGSA) April 28, 2020

