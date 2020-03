Zwei Insta-Bilder von Justin Bieber bekamen einen Like von Ex Selena Gomez

Jahrelang ging das Beziehungsdrama zwischen den beiden Pop-Stars hin und her. Mittlerweile ist Justin Bieber mit Model Hailey Baldwin (jetzt auch Bieber) verheiratet und Selena Gomez feierte früher in diesem Jahr ihr Comeback mit ihrem Album "Rare". In ihren emotionalen, aber auch fröhlichen Songs wie "Loose You To Love Me" oder "Dance Again" verarbeitete sie die schlimme Trennung. In einem Interview erklärte Selena Gomez jetzte sogar, dass sie sich von Justin Bieber "emotional missbraucht" fühle. Ziemlich heftige Worte. Deshalb verwundert es umso mehr, dass sie vor ein paar Tagen die folgenden zwei Insta Pics von Ex-Freund Justin Bieber geliked hat. Vor allem auch noch sein heißes Tattoo-Pic mit freiem Oberkörper sowie ein altes Pärchen-Bild von ihnen. Da stimmt doch etwas nicht ...

Fans denken Selena Gomez' Instagram wurde gehackt

Nur kurze Zeit später waren die Likes von Selena Gomez auf Justin Biebers Insta-Fotos wieder verschwunden. Nun rätseln die Fans der schönen Sängerin, was das Ganze nur bedeuten könnte. Viele sind sich aber sicher: Das kann sie nicht selbst gewesen sein. Denn auch wenn sie mit ihrem Ex und der Trannungskrise abgeschlossen hat, sind sie ja nicht plötzlich wieder Freunde, die gegenseitig Pics auf Insta liken. Aus diesem Grund vermuten die meisten, dass Selena Gomez' Profil gehackt wurde – vielleicht von einem Justin Bieber-Fan, der besonders lustig sein wollte oder jemandem, der einfach nicht drüber hinwegkommt, dass die beiden kein Paar mehr sind. Selena hat zu dem Vorfall natürlich nichts gesagt, sie will da sicher kein neues Drama anfangen und hat wesentlich Besseres zu tun.

