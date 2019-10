Selena Gomez und Justin Bieber-Drama: Sind sie doch füreinander bestimmt?

Die Moderatorin Marci der kanadischen Talkshow “The Social“ sieht das jedenfalls so. In ihrer Show sprach sie am vergangenen Mittwoch, über das erneute Selena Gomez und Justin Bieber-Drama. Sie ist sicher: „Ich denke Selena und Justin gehören zum jeweils anderen“, so die Moderatorin. Hailey und Justin Bieber haben jedoch erst vor kurzem geheiratet und feierten eine fette Hochzeits-Party. Aber die Moderatorin ist sich mit ihrer Vermutung sicher und setzt noch einen drauf: „Sie ist zwar jetzt Frau Bieber, aber Selena wird für immer sein Herz besitzen“. Krasse Aussage dafür, dass zwischen den beiden Megastars seit gefühlt ewiger Zeit nichts als Drama herrscht. Außerdem hat Selena Gomez erst im April erklärt, was sie sich in der Liebe wünscht. Und so richtig klang das nicht nach einem Mann wie Justin, der gerade frisch verheiratet ist und offensichtlich eine andere liebt, oder?🤷🏻‍♀️ Einer der Hochzeitsgäste sieht das wohl ähnlich...

Hochzeitsgast packt aus und sagt seine Meinung zum Selena Gomez und Justin Bieber-Drama!

Einem passen die heftigen Worte der Journalistin über Selena Gomez und Justin Bieber gar nicht! Nämlich Haileys Onkel, Billy Baldwin. Er selbst hat ein gutes Verhältnis zu seiner Nichte und ihrem Ehemann und weiß, was wirklich abgeht. Er war auch bei deren kirchlichen Trauung am 30. September dabei. Auf die Ansage der Moderatorin Marci, postet der Schauspieler auf Instagram „Wirklich…wow!! 👎“ unter dem Video-Ausschnitt der Show. Kurze Zeit später löschte er den Kommentar wieder. Anscheinend wollte er sich dann doch nicht einmischen. Oder haben ihm die Worte der Journalistin zu denken gegeben? Eigentlich bleibt doch nur zu hoffen, dass das Drama um Selena Gomez, Hailey und Justin Bieber bald mal ein Ende hat und alle glücklich werden! 🙏🏻

So reagierte Haileys Onkel auf das erneute Selena Gomez und Justin Bieber-Drama... Instagram @thebillybaldwin

