"Rare" heißt das brandneue Album von Sängerin Selena Gomez, das gerade voll durch die Decke geht. Und obwohl die Trennung von "Yummy"-Star Justin Bieber schon länger her ist, scheint Selena noch nicht ganz über die Beziehung hinweg zu sein. In ihrem Album arbeitet 27-Jährige das Liebes-Aus noch einmal auf – und ist dabei super ehrlich! In einem Interview, das sie mit dem amerikanischen Sender NPR führte, sprach sie offen über ihre psychischen Probleme, die ihrer Meinung nach auch unter anderem mit dem Biebs zu tun hatten.

Selena Gomez: Justin Bieber missbrauchte mich emotional

"Es ist gefährlich, in der Opferrolle zu bleiben", sagt Selena Gomez in dem Promo-Interview. "Und ich möchte nicht respektlos sein, aber ich fühle mich als Opfer eines gewissen Missbrauchs ..." Die Frage, ob sie damit emotionalen Missbrauch meine, bejahte die 27-Jährige. Selena Gomez ist froh, dass die Zeit vorbei ist. "Ich möchte definitiv nicht den Rest meines Lebens darüber sprechen, aber ich bin wirklich stolz darauf, dass ich mich jetzt stärker denn je fühle und einen Weg gefunden habe, da erhobenen Hauptes durchzugehen", so die toughe Sängerin. In ihrem Song "Lose You To Love Me" verarbeitet Sel die Geschichte einmal mehr.

"Lose You To Love Me": Kein hasserfüllter Song

"'Lose You To Love Me'" ist dennoch kein hasserfüllter Song", betont Selena Gomez. Denn, die Beziehung habe natürlich auch schöne Seiten und vor allem auch schöne Momente gehabt. Vielmehr möchte die 27-Jährige mit dem Song ausdrücken: "Es war sehr schwierig, und ich bin froh, dass es vorbei ist." Justin Bieber hingehen ist seit gut einem Jahr glücklich mit seiner Frau Hailey Bieber verheiratet. Doch auch Justin hat nach wie vor mit psychischen Problemen zu kämpfen.

