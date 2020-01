Twitter Streit um neue Musik von Justin Bieber und Selena Gomez

Das Jelena-Drama nimmt kein Ende. Dabei haben sich Selena Gomez und Hailey Baldwin gerade erst versöhnt. Selena Gomez hat endlich neue Musik rausgebracht und wird am 10. Januar endlich ihr neues Album "Rare" veröffentlichen. Auch Justin Bieber will 2020 mit einem neuen Album und einer Tour sein Comeback starten. Anstatt sich für beide zu freuen, ist sich das Internet jedoch uneinig und vergleicht die Musik der beiden Ex-Partner. Viele Twitter-User machen sich darüber lustig, dass Justin Biebers neuer Song "Yummy" in den Charts im Gegensatz zu Selenas "Lose You To Love Me" extrem floppt.

Justin Bieber: Manager Scooter Braun mischt sich in Twitter-Streit ein

the fact that a certain fandom has been clowning us bc we’re “flopping” yet his last album is STILL selling, but their fav has an album coming out and her previous discography is nowhere to be found. i’ve been telling yall, he has nothing to prove anymore https://t.co/mWo3h9PJGK — lu | YUMMY OUT (@flatIinesIut) January 6, 2020

Natürlich wollen sich Justin Bieber Fans diese Vorwürfe nicht gefallen lassen und feuern zurück, ein Fan twittert: "Ein Fandom macht sich über uns lustig, weil wir "floppen", obwohl sich sein letztes Album immer noch verkauft. Ihr Idol hingegen bringt bald ein neues Album raus und die alten Platten sind nirgends zu finden. Ich sage es schon lange, er muss sich nicht mehr beweisen." Justin Biebers Album "Purpose" hat es nämlich erst kürzlich wieder in die Top-200 geschafft. Ok, dass sich Fangruppen untereinander streiten ist zwar unnötig, aber ein alter Hut. Viel peinlicher ist, dass Justin Biebers Manager diesen Tweet geliket hat. Als die News viral ging, hat er den Like natürlich wieder gelöscht. Doch das Internet war wie immer schneller und hat Screenshots als Beweise. Nicht wirklich erwachsen oder professionell dieses Verhalten. Wir hoffen sehr, dass sich Selena und Justin nicht zu sehr von dem Drama beeinflussen lassen und freuen uns auf beide Alben!

