Selena Gomez postet mysteriöse Botschaften

Dass Sängerin Selena Gomez an einem nächsten Album arbeitet, bestätigte sie schon vor einigen Monaten. Erst Anfang des Jahres war sie aus einer längeren Auszeit zurückgekehrt, die sie sich aus persönlichen Gründen genommen hatte. Letzte Woche wurden ihre Hinweise auf neue Musik dann immer eindeutiger. So teilte sie mehrere Posts mit Captions, aus denen man zunächst nicht so wirklich schlau wurde: Erst ein schwarz-weiß Bild mit der Beschreibung "Rose colored glasses all distorted." ("Rosarote Brille alles verzerrt") und danach ein Video eines Kinoschilds auf dem zu lesen ist: "I saw the signs and I ignored it." ("Ich habe die Zeichen gesehen und sie ignoriert") und auch Spotify vertaggte sie darin. Ihre Fans brauchten natürlich nicht lange, um das Ganze zu durchschauen: Selena Gomez bringt bald eine neue Single raus!

Das wissen wir über Selena Gomez' neuen Song

Mittlerweile hat auch Selena Gomez selbst mit einem weiteren Post die Vermutungen ihrer Follower bestätigt: Der besteht wiederum aus einem schwarz-weiß Pic mit der Aufschrift "LOSE YOU TO LOVE ME - SELENA GOMEZ" und der Caption: "I needed to lose you to love me. 10.23. Link in bio." Das bedeutet also, dass schon am 23.10. (IN ZWEI TAGEN!) ihr neuer Song "Lose You To Love Me" veröffentlicht wird. Vermutlich sind die Sätze aus den beiden alten Posts sowie "I needed to lose you to love me" ("Ich musste dich verlieren, um mich slebst zu lieben") Zeilen aus dem Track. Wer freut sich genauso wie wir?!🤩🙌🏻 Übrigens: Neben der neuen Musik arbeitet Selena Gomez auch an einem neuen Netflix-Projekt, einer Serie namens ""Living Undocumented". Da kommt also einiges auf alle Sel-Fans zu!😍

