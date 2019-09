Selena Gomez verliebt in diesen „Riverdale“-Star😍

Selena Gomez postet Kindheitserinnerung

Wie wir bereits wissen, hatte Selena Gomez teils eine harte Kindheit, denn sie stand seit sie sehr jung war im Rampenlicht und musste sich im harten Show-Biz durchkämpfen. Gestern teilte sie auf ihrem Instagram-Profil, dem ganze 156 Millionen Menschen weltweit folgen, eine süße Erinnerung an ihre Vergangeheit. Das dürfte auch einige sehr überrascht haben, da die Sängerin ja immer wieder Social Media-Pausen einlegt und den Account dann nur noch sehr wenig und hauptsächlich zu Werbezwecken nutzt. Schön, dass sie sich nun mal wieder dazu entschieden hat, etwas sehr privates zu posten: Nämlich ein Video sowie ein Foto einer Wand, auf die verschiedene Sachen gemalt und geschrieben sind. Genauer gesagt, zeigen die Kritzeleien, in wen die kleine Selena Gomez damals verknallt war. Und ein Name ist uns allen sehr wohl bekannt...

"Riverdale"-Star war Selena Gomez' Teenie-Crush

Auf der Wand, die Selena Gomez da mit ihren Fans teilte, stehen ihre heimlichen Crushs als Teenager. Ein Junge namens Juan und, wer hätte es gedacht, "Riverdale"-Darsteller Cole Sprouse! in der Caption zum Post schreibt die Musikerin: "Scheinbar war mein Herz mit 11 ziemlich zwischen Juan und Cole Sprouse hin und her gerissen..". Wie cute! Aber dass es ausgerechnet den Schauspieler trifft, ist ein bisschen verwunderlich. Schließlich erlebte Selena Gomez ihren ersten Kuss mit seinem Twin-Bruder Dylan, als sie einen Gastauftritt in deren Kultserie "Hotel Zack & Cody" hatte, wie sie in einem Interview mal verriet. Seitdem hätte sie außerdem "eine spezielle Verbindung mit den Boys". Aaaw! Heute ist "Riverdale"-Star Cole Sprouse ja mit seiner Kollegin Lili Reinhart zusammen, trotzdem findet er Selena Gomez' Post wohl mega witzig, denn er kommentierte ihn mit "Juan vermasselt es mir immer".🤣

