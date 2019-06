Selena Gomez: Endlich kommt ein neues Album!

Oh mein Gott es ist endlich soweit: Selena Gomez bringt ein neues Album raus! Das hat sie jetzt in einem Interview verraten …

Selena Gomez im Studio

Selenators aufgepasst … Macht euch bereit, denn es gibt News. Nachdem Selena gerade erst DIESES Bild löschte, ist die 26-Jährige jetzt tatsächlich mit ihrem neuen Album fertig!!! Ganze vier Jahre mussten sich Fans seit ihrem letzten Album „Revival“ gedulden. Die letzten Monate postete die „I Can’t Get Enough“-Sängerin immer wieder Bilder aus dem Studio, wo sie fleißig an neuen Songs arbeitete. In ihrer Insta-Story gestand sie zudem: „Derzeit bin ich im Studio und alles läuft super. Ich bin ehrlich gesagt nur nervös, weil ich denke, dass meine nächsten Schritte sehr wichtig sind. Deshalb arbeite ich eifrig und versuche, mit allem geduldig zu bleiben.“ Das lange Warten scheint sich jetzt gelohnt zu haben …

Neues Album von Selena!

In einem Interview wurde die 26-Jährige gefragt, ob ihr Album bald ready ist und sie antwortete: „Ja! Es ist endlich fertig.“ Was für mega Nachrichten! Wann die langersehnte Musik endlich kommt, verriet Sel allerdings noch nicht. Ihren Fans versprach sie auf Insta aber bereits: „Ich liebe euch alle wirklich sehr. Das Album kommt bald heraus!“ Wir können es echt kaum noch erwarten - genauso wenig, wie zu erfahren, ob dieser Typ Selenas neuer Freund ist ...

