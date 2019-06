Selena Gomez löscht DIESES Bild

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 10: Selena Gomez attends "The Dead Don't Die" New York Premiere at Museum of Modern Art on J

Selena Gomez hat abgeschlossen

Und zwar mit ihrem Ex-Freund Justin Bieber. Immer wieder kursierten Gerüchte, dass Selena Gomez auch nach so langer Zeit noch nicht über den Popsänger hinweg ist und sie seine Blitz-Hochzeit tief getroffen hat. Zu allem Überfluss soll auch Justins Ehefrau, das schöne Model Hailey Baldwin, wegen Selena Gomez erst vor Kurzem ausgerastet sein. Doch, was sie jetzt getan hat, zeigt, dass sie ab sofort nur noch in die Zukunft schauen will: Sie ließ den letzten Hinweis auf ihre vergangene Beziehung mit dem Superstar von ihrem Insta-Account verschwinden.

Selena Gomez: Sie löscht Birthday-Post an Justin Bieber

Noch im letzten Jahr postete Selena Gomez ein süßes Pic, auf dem sie lachend ein Polaroidbild von Justin auf der Stirn balanciert. Den Grund verriet sie in der zugehörigen Caption: "Am ersten März 1994 wurde jemand super cooles, den ich kenne, geboren. Boom". Über diese lieben Birthday-Wünsche hat sich ihr Ex damals sicher noch gefreut. Denn damit machte die Sängerin ihre On-Off-Beziehung mit ihm wieder "Insta official". Jetzt ist das Bild vom Feed der 26-Jährigen verschwunden. Und das bedeutet wohl, dass sie endgültig einen Schlussstrich hinter dieses Kapitel ziehen möchte.

Selena Gomez fokussiert sich auf sich selbst

Die Beauty geht sehr offen mit ihren psychischen Problemen um, wofür sie ihre Fans und auch andere Stars feiern. In letzter Zeit geht es ihr aber wieder top und sie arbeitet an den verschiedensten Projekten. Beim Filmfestival in Cannes promotete sie etwa ihren neuen Film "The Dead Don't Die". Außerdem launchte Selena Gomez gerade ihre erste eigene Bikini-Linie. So toll kann es doch für sie weitergehen, oder?

Folg uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Das könnte dich auch interessieren: