Nur durch SIE hat Selena Gomez ihre Schulzeit überstanden

Die meiste Zeit wurde Selena Gomez zuhause unterrichtet, aber zwischendurch ging sie auch ganz normal zur Schule. Dort hatte sie es aber nicht so leicht, wie sie im Podcast "Giving Back Generation", den ihre BFF Raquelle Steven produziert und moderiert, zugab. "Wenn meine Cousine nicht Captain der Cheerleader gewesen wäre, dann wäre ich zerstört worden. Weil ich schon irgendwie ein Nerd war und nur mit einer Person gechillt habe." Klingt so, als würde sich die Sängerin darauf beziehen, dass sie von den anderen Kids gemobbt worden wäre, hätte sie nicht die beliebte Cousine an ihrer Seite gehabt. Dadurch und durch ihren frühen Erfolg als Schauspielerin und Sängerin hatte Selena Gomez wirklich eine harte Kindheit, wie sie schon öfter gestanden hat. Die Arme...😔

Für Selena Gomez sind Freunde alles

Weiter erklärte Selena Gomez im Gespräch, wie wichtig ihr ihre Freunde sind. "Sogar meine Fans kennen eure Namen und fühlen sich euch verbunden", meinte die Sängerin zu Raquelle und ihren anderen beiden Besties Ashley Cook and Courtney Lopez, die mit beim Podcast waren. "Ich möchte in Sachen Freundschaft ein Vorbild sein und zeigen, wie sie aussehen kann und wie wichtig sie ist. Ich möchte, dass es mehr Freundschaften wie diese gibt. Ich denke, es muss mehr davon geben." Wie recht sie doch hat, Friends sind einfach, neben der Family natürlich, das Wichtigste auf der Welt. Denn es gibt kaum etwas schlimmeres als alleine zu sein. Zum Glück hat die Beauty so viele tolle Girls in ihrem Leben! Und wir freuen uns dann bald, das neue Selena Gomez Album zu hören. Vielleicht gibt's darauf ja auch einen Friendship-Song!👯‍♀️

