Selena Gomez: Ist das ein Verlobungsring?

Will Selena Gomez bald heiraten?

Selena Gomez feierte vor Kurzem noch die Hochzeit ihrer Cousine in Texas, flog dann nach Italien, um ihren Geburtstag zu feiern, und wurde jetzt in ihrer Heimat Los Angeles selbst mit einem fetten Klunker am Finger gesehen! Hat sie das Hochzeits-Fieber etwa auch gepackt? Hier siehst du die Paparazzi-Fotos, die Selena Gomez vor einem Schmuck-Geschäft in Beverly Hills, einem Stadtteil von Los Angeles, zeigen. Eine Fan-Seite der Sängerin munkelt in einem Twitter-Post, dass Sel bald heiraten will!

Selena Gomez was spotted with an engagement ring. 💍 Did she engaged?? What do you guys think about it? 👀👀 #selenagomez pic.twitter.com/TKZoVShEi6 — hollywoodgossips (@hollywoodgossi6) 8. August 2019

Selena Gomez: Geheimer Boyfriend?

Doch die Vermutung scheint ein Fehl-Alarm zu sein. Selena Gomez ist scheinbar noch immer single und total happy! Und ein neuer Ring am Ringfinger bedeutet ja schließlich auch nicht gleich, dass sich jemand verlobt hat. Ihre Musiker-Kollegin Ariana Grande kaufte bekanntlich auch selbst 7 Ringe – ohne, sich zu verloben, sondern einfach nur als Liebes-Beweis für ihre sechs besten Freundinnen! Selena wurde mit dem Schmuckstück vor dem Designer-Geschäft "XIV Karats" gesichtet, hat sich also wahrscheinlich einfach nur ein neues Accessoire gegönnt! Oder glaubst du, die Ex-Freundin von The Weeknd und Justin Bieber könnte längst einen neuen, geheimen Boyfriend haben? Im Mai gab es sogar schon die ersten Hinweise darauf …

