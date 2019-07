Selena Gomez im Hochzeits-Glück

Selena Gomez: Hochzeits-Party

Selena Gomez feierte ihren 27. Geburtstag gestern in Italien und tanzte vorher noch auf einer Traum-Hochzeit in ihrer Heimat Texas! Ihre Cousine Priscilla gab dort nämlich ihrem Verlobten das Ja-Wort und kürte Selena zu ihrer Brautjungfer. Selena hielt sogar eine mega emotionale Rede. Das schönste Geschenk machte sie ihrer Cousine, indem sie ihr half, ein eigenes Brautkleid zu designen – und es ihr sogar kaufte! "Wenn deine erste Brautjungfer dein Traum-Kleid wahr macht und dich damit überrascht", schwärmte Priscilla. Hier siehst du SelGos Hochzeits-Look:

Selena Gomez: Geburtstags-Party in Italien

Dass Selena Gomez ein großer Italien-Fan ist, wissen wir spätestens, seitdem sie 2017 mit ihrem Ex-Freund The Weeknd einen Liebes-Trip nach Venedig flog. Auch ihren 27. Geburtstag feierte der "Bad Liar"-Star Zum Geburtstags-Dinner wurde ganz schön aufgetischt! "Es gab frischen Fisch, Tagliatelle mit Hummer, Pasta mit Wodka-Sauce und verschiedene Salate. Kerzen, Karten oder ein Kuchen waren nicht zu sehen, dafür aber Eis und Tiramisu", berichtete ein Insider.

Selena Gomez: Neues Album

Übrigens können wir uns schon jetzt auf das neue Album von Selena Gomez freuen, das bald erscheinen soll! Seit Jahren warten Fans auf neue Musik von Sel, in einem Podcast sagte sie erst vor Kurzem: "Ich freue mich auf mein Album und ich freue mich darauf, Zeit alleine zu verbringen. Ich denke, ich bin endgültig in einem Alter, in dem ich es liebe, allein zu sein." Good for you, girl!

