Selena Gomez spricht über Verlobung

Selena Gomez hat endlich ihr Schweigen zu den aktuellen Verlobungs-Schlagzeilen gebrochen. Was sagt sie zu den News?

Selena Gomez war Justin Biebers große Liebe

Fans von Selena Gomez (25) warten seit Tagen gespannt darauf, dass sich die Sängerin endlich zur Verlobung ihres Ex-Freundes Justin Bieber (24) mit Topmodel Hailey Baldwin (21) äußert. Wie geht es Sel mit den Neuigkeiten? Wie fühlt sie sich damit, dass ihr ständiger On/Off-Partner sich nun endgültig für eine andere – und damit gegen sie entschieden hat? Immerhin war sie jahrelang immer wieder mit Justin zusammen und galt als seine große Liebe. Fans waren sich sicher: Niemand würde besser zu dem „Friends“-Sänger passen, als sie. Jetzt sagte Selena endlich etwas zu den Verlobungs-News… allerdings ging es dabei nicht um die bevorstehende Hochzeit, an die jetzt alle denken – sondern um die Heiratspläne von Ariana Grande (25) und ihrem Freund Pete Davidson (24)!

Selena Gomez freut sich für das Paar

Ari und Pete haben sich – genau wie Justin und Hailey – nach nur wenigen Wochen Beziehung miteinander verlobt! Viele halten diese Entscheidung für voreilig. Schließlich ist man am Anfang immer super verliebt und hört oft mehr auf sein Herz, als auf den Verstand. Bevor man mit jemandem den Bund des Lebens eingeht, sollte man erst ein paar Jahre zusammen sein usw... Doch Selena Gomez sieht kein Problem in Arianas Blitz-Verlobung. „Ich finde das wahnsinnig toll und wunderschön“, sagte die „Wolves“-Sängerin jetzt in einem Interview. Sieht ganz so aus, als würde sich Sel echt für Ari freuen. Süß! Was ein Statement ihrerseits zu Justins Heiratsplänen angeht, heißt es aber weiterhin: Abwarten!

