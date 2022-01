Stadt Land Fluss Kategorie: Die besten Ideen für das Spiel!

"Stadt Land Fluss": Vorbereitung für das Spiel

Im Spiel "Stadt Land Fluss" werden vorab ein paar Kategorien festgelegt. Die bekanntesten sind dabei: Stadt, Land, Fluss, Tier, Name und Beruf. Natürlich könnt ihr euch auch für lustige oder kreative "Stadt Land Fluss" Kategorien entscheiden. Aber dazu kommen wir später noch! Mit wie vielen Kategorien ihr spielen wollt, ist euch überlassen, in der Regel sind es jedoch sechs Kategorien. Das Coole ist: Um "Stadt Land Fluss" zu spielen, braucht ihr eigentlich nur ein Stift und Papier oder euer Handy. Auch die Notizen-App könnt ihr wunderbar nutzen, um ein Spiel zu starten. Jede Kategorie bekommt eine eigene Spalte. Außerdem braucht ihr eine zusätzliche Spalte, um die Punktanzahl der Runden zusammenzufassen.

"Wahrheit oder Pflicht": Die besten Fragen und Aufgaben!

"Stadt Land Fluss": So geht das Spiel!

Um "Stadt Land Fluss" spielen zu können, braucht ihr mindestens zwei Personen. Eine maximale Anzahl an Spielern gibt es jedoch nicht. Bestimmt eine Person (z.B. der*die Jüngste oder Älteste), die in Gedanken das Alphabet aufsagen soll, dabei wird das "A" als Startsignal immer laut ausgesprochen. Wie schnell das Alphabet in Gedanken aufgesagt wird, kann jede*r selbst entscheiden. Ein*e andere*r Spieler*in muss zu einem beliebigen Zeitpunkt "Stopp" sagen. Dann muss aufgelöst werden, an welcher Stelle des Alphabets man stehengeblieben ist – zum Beispiel "T". Sofort fangen alle Spieler*innen nach Begriffen mit dem Anfangsbuchstaben zu suchen, die in die Kategorien passen. Also: Stadt Tokyo, Land Taiwan, Fluss, Tiber, Tiger, Tamara und Tierpfleger*in. Wer als Erstes alle Kategorien ausgefüllt hat, sagt laut "Stopp". Sofort müssen alle anderen aufhören zu schreiben, auch wenn die Personen noch nicht fertig sind. Jetzt geht ihr jede Kategorie einmal durch und vergleicht eure Begriffe. So ist die Punkteverteilung:

20 Punkte für den*die Spieler*in, der*die als Einzige*r eine Kategorie ausfüllen konnte

10 Punkte für einen Begriff, den kein*e andere*r Gegenspieler*in hat

5 Punkte für einen Begriff, den auch andere Mitspieler*innen haben

0 Punkte für ein leeres Feld

"Würdest du eher …?": Die lustigsten Fragen

Wer gewinnt bei "Stadt Land Fluss"?

Wenn ihr alle Kategorien eures "Stadt Land Fluss"-Spiels durchgegangen seid, zählt ihr eure Punkte zusammen und tragt sie am Ende der Spalte ein. Danach geht's gleich weiter mit der nächsten Runde. Solange, bis ihr keine Lust mehr habt. Ihr könnt das Spiel nämlich nach jeder Runde ganz flexibel abbrechen. Seid ihr fertig, werden alle Punkte zusammengezählt. Wer die höchste Gesamtpunktzahl hat, gewinnt!

"Ich hab noch nie": 150+ Fragen in lustig, hart und frech

"Stadt Land Fluss" Kategorien: Die lustigsten Kategorien für das Spiel

Neben den klassischen Kategorien bei "Stadt Land Fluss" habt ihr natürlich die Möglichkeit euch kreativ auszutoben. Mit einigen Kategorien kann man sich nämlich auch super kennenlernen! Hier kommen ein paar Ideen für spannende oder lustige "Stadt Land Fluss" Kategorien.

"Stadt Land Fluss" Kategorie: Entertainment

Stars

Trash-TV-Sendung

Filme

Serien

Bands

K-Pop-Bands

Schauspieler*innen

verstorbene Stars

Serien-Charaktere

Disney-Figuren

Zeichentrickfiguren

Politiker*innen

Model

Sportler*innen

Autor*innen

Maler*innen

Aktivist*innen

Podcast

YouTuber*in

TikTok-Star

Social Media Star

Songtitel

Buchtitel

"Stadt Land Fluss" Kategorie: Leben und Gefühle

Gefühl

Davor hab ich Angst

Das mag ich gar nicht

Das will ich unbedingt mal machen

Das motiviert mich

What's in my bag

Das ist mir in einer Beziehung wichtig

Trennungsgrund

Date-Aktivität

Schimpfwort

Charaktereigenschaft

Hobby

Spitzname für Partner*innen

Farbe

Geruch

Kindername

Davon träume ich oft

Dafür interessiere ich mich

Das schätze/feier ich an dir

Dinge, die niemand braucht

"Stadt Land Fluss" Kategorie: Mode und Beauty

Beauty-Marke

Designer*in

Mode-Marke

Beauty-Guru

Kleidungsstück

Beauty-Utensil

Parfüm

Schuhe

Taschen

Accessoires

"Stadt Land Fluss" Kategorie: Natur und Umwelt

Berge

See

Hunderasse

Insekten

Fisch-Arten

Blumen

Pflanzen

Umweltproblem

"Stadt Land Fluss" Kategorie: Schule und Job

Beruf

Ausbildung

Studium

Unterricht

Lehrer*in

Professor*in

Mitschüler*innen

Kündigungsgrund

Gegenstand im Rucksack

AG's

"Stadt Land Fluss" Kategorie: Essen und Trinken

Das esse ich gerne

Dieses Essen hasse ich

Pizzabelag

Eissorte

Fast Food

Tee

Getränk

Pasta-Gericht

Restaurant

Topping auf dem Frozen Jogurt

Obst

Gemüse

Nachspeise

Hauptspeise

Vorspeise

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->