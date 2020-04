Egal ob auf WhatsApp, Instagram oder Co. Die kleinen Emojis benutzen wir daily in unseren Nachrichten. Ohne sie wäre die Kommunikation schon gar nicht mehr vorstellbar. Sie drücken aus, wie wir uns fühlen, machen Nachrichten lebendiger und sind ein mega cooles Add-on. Aber wenn du jetzt dachtest, du kennst dich mit Emojis aus: Falsch gedacht! Wir klären auf, was die wichtigsten Emojis wirklich bedeuten.

Die Katze 🐱

Für die meisten Nutzer ist dieser kleine Stubentiger im absoluten Schockzustand. Aber keine Angst, mit ihm ist alles in Ordnung. :-) ­Eigentlich soll der Emoji nur eine gähnende Katze darstellen.

Die drei Affen 🙈🙉🙊

Ursprünglich beruhen die drei Affen auf einem japanischen Sprichtwort. Dort stehen sie nämlich für den vorbildlichen Umgang mit allem Bösen. Sie gelten dort als so weise, da sie über alles hinwegsehen können. Mizarum Kikazaru und Iwazaru (so heißen die drei Affen-Emojis nämlich) sollen den Göttern der Menschen Bericht erstatten, was sich allerdings schwierig gestaltet, da sie ja nichts Schlechtes sehen, hören oder sagen können.

Der umgedrehte Emoji 🙃

Total happy? Nope! Dieser Emoji bedeutet, dass das Geschriebene einfach nur ein Scherz war oder es sich um eine doppeldeutige Aussage handelt.

Der Kalender 📅

Moment mal, warum steht ­eigentlich ausgerechnet der 17. Juli auf dem Kalender-Emoji? Na, ist doch ganz einfach: An diesem Tag wird der offizielle Welt-Emoji-Tag gefeiert. Juhu!

Keep on rockin! 🤟

Hiermit signalisiert man, dass man gerade voll abrockt, oder? Falsch! Dieses Emoji wurde nach dem „Ich liebe dich“-Zeichen der amerikanischen Gebärdensprache entworfen und vereint die Buchstaben I, L und Y – „I love you“.

Knuddelalarm! 🤗

Witzig: Bei diesem Emoji denkt man sofort an nette, winkende Hände, die einen begrüßen. Aber eigentlich soll es für eine Umarmung stehen.

Sternschnuppe 💫

Wünsch dir was? Nö! Dieses Emoji, das aussieht wie ­eine Sternschnuppe, soll eigentlich so etwas wie „benommen“ oder „benebelt“ bedeuten.

Das Mädchen 🙇‍♀️

Nachdenklich, traurig oder besorgt? Nein, eigentlich drückt das Emoji kein Unwohlsein aus, sondern macht eine tiefe Verbeugung. Super, um sich zu entschuldigen – wenn man die geheime ­Bedeutung kennt. ;-)

Die Kreditkarte 💳

Wer ist dieser John Appleseed, der auf dem Kreditkarten-­Emoji (iOS) unterschrieben hat? Den gibt’s gar nicht! Der ehemalige Apple-Geschäftsführer Mike Markkula hatte den Namen aber als seinen geheimen Decknamen verwendet.

Auf dem Kreditkarten-Emoji hat tatsächlich jemand unterschrieben. apple

Der Kuss Emoji 😗

Häufig wird dieses Emoji als Kuss-Smiley verwendet – von dir auch?! ;-) Ein weitverbreiteter Irrtum . . . Aber wirklich nur die ­wenigsten wissen, dass er eigentlich nur fröhlich vor sich hin pfeift.

Die Zeitschrift 📰

Für die Apple-Version des Zeitungs-Emojis haben sich die Hersteller für die frei erfundene „Apple Times“ entschieden. In der Android-Version sieht man dagegen die auch in echt existierende „Daily News“.

Wusstest du, dass auf dem Zeitungs-Emoji wirklich etwas steht? Apple