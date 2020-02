1. Cola-Prank

Sieht aus wie Cola, schmeckt aber gaaanz anders 🙊 Nimm eine leere Colaflasche und befülle sie mit Sojasoße. Biete das "leckere" Erfrischungsgetränk deinem Bruder oder deiner Schwester an! Der Prank wird garantiert nicht auffliegen – bis zu dem Moment, in dem er oder sie einen kräftigen Schluck davon nimmt. LOL – Geh am besten in Deckung. Bei diesem Prank herrscht nämlich Spuck-Gefahr!

2. Die unnütze Seife

Bemale ein Stück Seife mit durchsichtigem Nagellack und leg das Stück zurück ans Waschbecken. Wenn deine Eltern sich dann später die Hände waschen, können sie so viel rubbeln wie sie wollen - die Seife wird ihren Zweck nicht erfüllen und bei Mama und Papa für verdutzte Gesichter sorgen! Perfekter Prank für deine Eltern also … Wetten?

3. Shampoo-Fail

Ein mega lustiger Streich, den du nicht nur am 1. April spielen kannst: Nimm eine relativ volle Shampoo-Flasche, sodass kein Zweifel daran besteht, dass noch genug Shampoo darin ist. Entferne den Deckel, lege Frischhaltefolie drauf und befestige den Deckel wieder. Vergiss nicht, die überschüssige Folie an den Seiten abzuschneiden, damit dein Aprilscherz nicht auffliegt! Mal sehen, wie lange deine Geschwister oder Eltern beim Duschen "auf dem Trockenen" sitzen ;)

4. Pommes-Shampoo

Und weil das nicht gemein genug war, hier noch ein fieserer Shampoo-Streich: Leere die Shampoo-Flasche und füll sie mit Ketchup oder Mayo auf. Iiiiigitt, dieser Prank hat es in sich! Ähm – wusstest du eigentlich, dass Cola auch als Shampoo benutzt werden kann? 😜

5. Cash-Prank

Wer freut sich nicht, wenn er Geld auf dem Boden findet? Tja, bei diesem Finder wird die Freude schnell verflogen sein: Befestige doppelseitiges Klebeband an einer Münze und drück sie am Boden fest. Aufheben lässt sich dieses Geld garantiert nicht!

6. Ekel-Kaugummi

Dieser Kaugummi wird mit Sicherheit niemandem schmecken: Nimm ein Stück Knete und forme es so, dass es wie ein Kaugummi-Streifen aussieht. Wickle es dann originalgetreu in Kaugummi-Papier ein und biete es deinen Freunden an. Sie werden den lustigen Aprilscherz auf jeden Fall erst aufdecken, wenn es zu spät ist!

7. Explosive Eiswürfel

Noch eine gute Prank-Idee für Freunde: Leg' jeweils ein Mentos-Kaubonbon in eine Eiswürfelform, fülle sie mit Wasser auf und lass es gefrieren, bis die Eiswürfel fertig sind. Biete deinen Freunden ein Glas Cola mit Eis an und warte ab, was passiert: Sobald die Eiswürfel geschmolzen sind, werden sie eine explosive Überraschung erleben! Upppps … April, April 😱