Witzige BFF-Aufgaben gegen Langeweile

Ihr wisst nicht, was ihr machen sollt? Ihr habt alle coolen Netflix- Serien schon gesehen, und es will euch einfach nichts einfallen, was ihr sonst noch unternehmen könntet? Dann tretet mit diesen lustigen Aufgaben doch mal gegeneinander an! Wer kann es besser – Ring frei für die besten BFF-Aufgaben! Möge die Bessere gewinnen 😜