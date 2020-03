Montag (9.3.2020)

Welches Sternzeichen sollte diese Woche sein Temperament etwas zügeln und wer ist bereit für ein neuen aufregenden Flirt? Dein ganz persönliches Tageshoroskop verrät dir, was die Sterne für dich am heutigen Tag für dich bereithalten. Sei gespannt und lass dich von den Sternen inspirieren.

Tageshoroskop Widder

Dein Stimmungsbarometer ist ganz unten? Zeit, das zu ändern und etwas für dein Wohlbefinden zutun. Kalorien und zu viel Netflix existiert heute nicht. Also gönn dir & mach einfach mal das, wonach dir ist. Wichtig ist nämlich nur, dass DU happy bist, auch wenn das bedeutet, dass du mal für einen Tag nicht ansprechbar bist.

Tageshoroskop Stier

Jemand der dir nahe steht, macht es dir heute echt nicht einfach. Aus einer Kleinigkeit wird plötzlich eine riesige Diskussion. Bevor es eskaliert, solltest du lieber die Reißleine ziehen und versuchen zu schlichten. Der Klügere gibt schließlich nach und du wirst sehen: So wird sich die Meinungsverschiedenheit viel schneller auflösen.

Tageshoroskop Zwilling

Der Mars schenkt dir heute besonders viel Energie. Die solltest du für besonders einfallsreichen Ideen nutzen, die dir im Laufe des Tages noch den Sinn kommen. Damit kannst du nämlich heute noch besonders viel erreichen. Glaube an deine Kreativität.

Tageshoroskop Krebs

Es fällt dir zwar heute nicht leicht, einen Kompromiss einzugehen, doch Saturn zeigt dir, wie hilfreich das heute sein könnte. Versuche dir und deinen Lieblingsmenschen den Freiraum zu geben, den sie brauchen. Alles andere regelt sich von selbst.

Tageshoroskop Löwe

Deine Herzlichkeit und deine Großzügigkeit werden heute noch belohnt. Alles was du dir für diese Woche vorgenommen hast, solltest du zum Großteil heute erledigen. Denn an diesem Montag steht dir durch den Merkur besonders viel Energie zur Seite. Nutze sie!

Tageshoroskop Jungfrau

Amors Pfeile haben dich getroffen. Heute bist du nämlich richtig ready für einen Flirt und deine Chancen für etwas Ernsteres stehen mega. Also trau dich und quatsch deinen Schwarm einfach an und beweise allen, dass dein Sternzeichen alles andere als schüchtern ist. Es wird sich lohnen!

Tageshoroskop Waage

Du powerst zwar immer direkt los, merkst aber schnell selbst, dass es nicht ganz läuft, wie du es dir vorstellst. Geh es vielleicht etwas langsamer an und überleg in Ruhe, was du wirklich willst. Dann läufts am Ende auch wieder!

Tageshoroskop Skorpion

Zurückhaltung? Von wegen! Du setzt alles auf eine Karte und bist fest entschlossen deine Vorhaben durchzusetzen. Lass dich davon auch heute auf keinen Fall abbringen. Das ist deine Chance, also zieh es durch!

Tageshoroskop Schütze

Du zweifelst an deinen Gefühlen und weißt einfach nicht weiter? Kleiner Tipp: Hör immer auf dein Bauchgefühl und lass dir von niemandem etwas anderes einreden. Nur DU weißt, was für dich am besten ist.

Tageshoroskop Steinbock

Dieser Montag ist für dich irgendwie, wie eine Art Gefühlsachterbahn. Die Sterne wirbeln dein Leben heute ganz schön durcheinander. Sei auf jede Emotion heute gefasst, aber merk dir eins: Morgen ist ein neuer Tag!

Tageshoroskop Wassermann

Wer an sich glaubt, der kommt weiter – dass solltest du dir immer vor Augen halten. Allerdings musst du auch etwas tun und dich ins Zeug legen, um deine Ziele zu erreichen. Geschenkt bekommst du nichts.

Tageshoroskop Fische

Egal ob Liebe, Schule oder Finanzen: Erwarte heute keine Wunder. Versuche lieber, deine jeweilige Situation realistisch einzuschätzen – das verhindert eine innere Unruhe.

