Horoskop: Dieser Disney-Charakter passt zu deinem Sternzeichen

Widder sind geboren Leader und wollen Dinge so effektiv, wie nur möglich erledigen. Vor Herausforderungen schrecken sie auch nicht zurück, sondern freuen sich eher noch auf die Aufgabe. Deswegen passt Mulan auch am besten zu dem Sternzeichen. Außerdem hat sie einen genauso starken Willen wie Widder. Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, will sie es auch durchsetzen.