Harry Potter: Darum ist Hagrid nie gestorben!

Hagrid war ein wichtiger Bestandteil in Harrys Leben

Der liebenswerte Halb-Riese Rubeus Hagrid ist einer der ersten Charaktere, den die Leser*innen und Fans zu Beginn ihrer Reise in die Welt der Zauberei kennenlernen – und er sollte uns allen auch bis zum Ende erhalten bleiben!

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

Er ist ein ständiger Begleiter von Harry: Er rettete den Jungen aus den Ruinen des Hauses in Godric’s Hollow nach dem Angriff von Lord Voldemort und setzte ihn bei den Dursleys ab. Auch während Harrys Schulzeit war er ein immer für den jungen Zauberer da. Doch mit jedem Teil wurde die Geschichte düsterer und immer mehr beliebte Charaktere mussten sterben. Viele Fans hatten Angst, dass Hagrid das gleiche Schicksal ereilen würde.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Harry Potter: Deshalb durfte Hagrid nicht sterben!

In einem Interview erzählte die "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling, dass Hagrids Schicksal nie infrage stand. Schon innerhalb des ersten Jahres ihres Schreibprozesses hatte sie eine Skizze für das letzte Kapitel fertig. Was sie dabei schon immer wusste: Hagrid wird irgendwann in der Geschichte auftauchen und Harrys Leiche aus dem Verbotenen Wald tragen. Und obwohl diese Szene im Film nicht ganz zum Schluss kommt, wurde sie fast genauso übernommen, wie die Autorin sich das vorgestellt hat. Das war ihr auch wichtig, denn "es war Hagrid, der ihn in die Welt gebracht hat, und Hagrid, der ihn zurückbringen würde."

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->