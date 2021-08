Lebensmotto – lustige und weise Sprüche!

Lustige Lebensmottos zaubern nicht nur ein Lächeln auf die Gesichter der Personen, die sie lesen, sondern sind für einen selbst auch noch ziemlich praktisch! Immerhin ist das Leben nicht immer witzig und entspannt – ein Lebensmotto, dass lustig ist, kann in solchen schwereren Zeiten ein wenig Hoffnung machen. Doch was macht ein gutes Lebensmotto eigentlich aus? Wir haben uns das mal genauer angeschaut und stellen dir 40+ besonders lustige Lebensmottos vor, die du gerne für dein eigenes Leben übernehmen darfst!

Cool, witzig, süß und verrückt: Die besten Freundschafts-Sprüche!

Lebensmotto – was ist das?

Was macht ein gutes Lebensmotto eigentlich aus? Calvindexter / iStockphoto

Ein Lebensmotto ist auf den ersten Blick nicht viel mehr als ein besonders cooler Spruch. Doch ein richtig gutes Lebensmotto kann mehr, als nur ein bisschen mehr Coolness ins Leben bringen! Lebensmottos erinnern uns an unsere Kernwerte – also Prinzipien und Normen, die uns im Leben wichtig sind. Solche Dinge verlieren wir im Alltag manchmal schnell aus den Augen. Ein Lebensmotto – oder auch Mantra genannt – kann uns dabei helfen, unseren Blick wieder auf die wesentlichen Dinge in unserem Leben zu richten. Freund*innen, Familie, Bildung, Gesundheit, Erfolg … Was auch immer dir wichtig ist, mit einem kurzen und prägnanten (und vielleicht auch lustigen) Lebensmotto, dass du dir in schwierigen Situationen vorsagen (oder denken 😁) kannst, kommst du schnell wieder auf Kurs!

Was bringt mir ein Lebensmotto?

Ein Lebensmotto ist nichts weiter als ein simpler Gedanke. Der kann sich sehr gut anbieten, wenn deine Gedanken generell gerade eher düster sind. Wenn du zum Beispiel gerade stark unter Selbstzweifeln leidest und immerzu nur denkst „Ich pack das nicht“, können wir Mantras helfen, wie

„Lass ‚perfekt‘ nicht zum Feind von ‚gut‘ werden.“

„Ich habe es zuvor geschafft, ich schaffe es nochmal.“

„Eine Reise von tausend Kilometern beginnt immer mit einem einzelnen Schritt.“

Ein Motto kann auch dafür sorgen, dass du Gewohnheiten änderst, die dir aus welchen Gründen auch immer nicht guttun. Dabei sorgt dein Mantra dafür, dass du dich daran erinnerst, was du eigentlich so wichtig im Leben findest. Sehr bekannte Lebensweisheiten gehören da dazu, wie:

„Wo ein Wille, da ein Weg.“

„Gesundheit steht an erster Stelle.“

Lebensmottos können uns auch an unsere Kernprinzipien erinnern – an unsere Moral und unsere Wertvorstellungen. Viele berühmte Menschen erlangten Berühmtheit dadurch, dass sie sich moralisch richtig verhielten in Zeiten, in denen andere vielleicht daran zerbrochen wären.

„Eins nach dem anderen.“

„Leben und leben lassen.“

„Denk nach, bevor du sprichst.“

„Wenn das Problem mit Geld behoben werden kann, ist es kein so wichtiges Problem.“

Nicht zuletzt können Lebensmottos auch eine Inspiration sein – sie können Hoffnung geben in Zeiten, in denen so etwas ein knappes Gut ist. Und sie können dich beruhigen, wenn du gerade von Unruhe und Sorge eingenommen bist!

„Ein Tag nach dem anderen.“

„Eine Person kann alles verändern.“

„Bleib ruhig und mach weiter.“

Lebensmotto – lustig und weise!

Weise Lebensmottos erhellen nicht nur unsere Laune, sondern auch unseren Geist. 😜 Calvindexter / iStockphoto

Und natürlich kann ein Lebensmotto auch lustig sein! Dadurch verliert es natürlich nicht an Wert. Aber es hat noch den netten Nebeneffekt, dass es einen selbst nicht nur motiviert, sondern auch noch obendrauf zum Lachen bringt! Und das sehen wir persönlich als „Win-Win“-Situation! 😜