Selena Gomez: Krasses Geständnis über harte Kindheit

Selena Gomez sprach im "Dream It Real"-Podcast des Fashionlabes Coach darüber, wie schwer es für sie war, im Rampenlicht aufzuwachsen.

Selena Gomez will ihre Geschichte erzählen

Selena Gomez war gerade einmal zehn Jahre alt, als sie zum ersten Mal eine TV-Rolle ergatterte: 2002 spielte die kleine Sel in „Barney und seine Freunde“ mit. Fünf Jahre später startete die heute 26-Jährige dann mit der Disney-Serie „Die Zauberer vom Waverly Place“ durch und wurde weltweit berühmt. Da war Selena gerade einmal fünfzehn. Ganz nebenbei startete die Texanerin auch noch als Sängerin durch und hatte somit eine völlig andere Kindheit und Jugend als Gleichaltrige. Nun sprach sie in einem Podcast darüber, wie schwierig das manchmal war, als sie eigentlich nur über ihr bevorstehendes Album erzählen wollte: „Jeder Song ist eine Geschichte, die ich erlebt habe. Es gibt niemanden, der meine Geschichte besser erzählen kann, als ich selbst“, so die Sängerin.

Selena Gomez: „Ich war unsicher“

Im Folgenden ging Sel dann noch mehr darauf ein, wie schwierig es früher manchmal für sie war, einfach zu sich zu stehen: „Authentizität bedeutet für mich, mir nichts mehr dabei zu denken, einfach ich selbst zu sein. Ich wollte immer ich sein, aber als ich jünger war, war ich unsicher. Ich habe sehr früh angefangen, in dieser Branche zu arbeiten und ich glaube, dass man somit irgendwann eine andere Version von sich selbst kreiert“, sagte Selena weiter. Zum Glück ist sie heute selbstbewusster und versteckt sich nicht mehr hinter einer anderen „Selena Gomez“ – denn so gefällt sie ihren Fans schließlich am besten. Und mit ihrem neuen Album wird sie bestimmt auch wieder voll durchstarten!

