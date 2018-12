Noah Centineo: Besessen von Selena Gomez

Dass Noah Centineo total auf Selena Gomez steht, hat inzwischen wohl jeder mitbekommen. Doch jetzt hat der „To All The Boys I‘ve Loved Before”-Darsteller sogar schon einen genauen Plan, wie das erste Treffen mit der Sängerin werden soll!

Noah Centineo spricht ständig über Selena Gomez

„To All The Boys I‘ve Loved Before”-Star Noah Centineo hat in letzter Zeit immer wieder betont, dass er voll auf Selena Gomez abfährt. Auf die Frage in einem Interview nach seinem absoluten Girl-Crush musste der 22-Jährige überhaupt nicht überlegen. Ganz klar: Sel ist seine absolute Number 1! Auch online hatte der Netflix-Darsteller bereits unter Fotos von Selena kommentiert, wie toll er sie findet. Und das, obwohl Noah seine Auserwählte noch gar nie live getroffen hat! Sollte es aber irgendwann doch mal dazu kommen, hat der süße Schauspieler schon ganz genau überlegt, wie das erste Date mit Selena ablaufen würde.

Diesen verrückten Plan hat Noah Centineo

In einem Interview verriet Noah Centineo jetzt, was er mit der hübschen 26-Jährigen unternehmen würde, um ihr Herz für sich zu gewinnen. Doch wer jetzt denkt, er würde auf einen Dating-Klassiker á la Kino oder Essengehen setzen, liegt falsch. Denn der „To All The Boys I‘ve Loved Before”-Darsteller hat sich etwas ungewöhnlicheres überlegt: „Wir könnten Yoga machen oder zum Baum der Erkenntnis wandern“, sagte Noah jetzt gegenüber „Entertainment Tonight“. (Zur Erklärung: Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist ein Baum des Buches Genesis in der Bibel! Die Schlange verführt Eva im Paradiesgarten, von der verbotenen Frucht des Baums zu kosten.) Es gibt allerdings auch einen "Wisdom Tree" in einem Nationalpark in Los Angeles und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Noah Centineo mit Selena Gomez zu diesem Baum wandern würde. Sollte seine Angebetete von seinen Dating-Ideen nicht so begeistert sein, könnte sich der Schauspieler aber auch vorstellen, mit ihr ins Ausland zu reisen. Ok, sieht ganz so aus, als könnte der Netflix-Star sich so ziemlich alles mit Selena vorstellen. Tja, jetzt muss die „Taki Taki“-Sängerin ihrem Vererher nur endlich mal eine Chance geben! Wir drücken Noah Centineo jedenfalls die Daumen, dass es irgendwann mit seinem Traumdate klappt!

