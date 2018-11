Noah Centineo: Die besten Liebes-Tipps vom ersten Kuss bis hin zu Herzschmerz

"Ich bin ein hoffnungsloser Romantiker und ein großer Fan der Liebe“, gesteht Noah Centineo. Der 22-Jährige ist der neue Liebling für romantische Komödien und hatte bereits zwei Rollen in gehypten Netflix-Filmen. Mittlerweile ist er aber auch privat zu einem richtigen Love-Profi geworden. Seine wichtigsten Love-Rules gibt’s hier:

REGEL 1: Geh ehrlich mit deinen Gefühlen um!

Eine Lektion, die auch Noah zunächst lernen musste: „Ich hatte früher große Probleme, meine Gefühle einzuordnen und auszudrücken“, gesteht er in einem Interview. „Ich habe irgendwann gelernt, dass ich mich für eine Beziehung öffnen muss. Weil man immer nur das zurückkriegt, was man gibt.“ Und er hat recht: Wie soll dein Schwarm je erwidern, was du fühlst, wenn er es gar nicht weiß?

REGEL 2: Liebe dich selbst!

Denn nur wer sich selbst akzeptiert, kann auch jemand anderen in sein Herz schließen. Noah verrät: „Jeder versucht, seine Unsicherheiten oder Problemzonen vor der Welt zu verstecken. Aber erst wenn wir diese Unsicherheiten überwinden und lieben lernen, können wir auch andere lieben.“

REGEL 3: Kein Stress vor Dates!

„Mein perfektes Date hat ein einfaches Konzept: ein langes und entspanntes Gespräch, in dem sich beide wohlfühlen. So kann man sich am besten kennenlernen.“ Auch sein schönstes Date verlief chillig: „Ich bat sie darum, ein Buch mitzubringen. Es war kurz vor Sonnenuntergang, als wir uns auf die Dachterrasse gesetzt, Bücher getauscht und drei Stunden gelesen haben. Ich werde immer sentimental, wenn ich daran denke.“ Was lernen wir daraus? Weniger ist manchmal mehr! Man muss für ein Date nicht die Welt neu erfinden, schließlich geht es darum, sich kennenzulernen.

REGEL 4: DU bestimmst, wie dein Kuss wird!

Seinen ersten Kuss hatte der Sonnyboy aus Florida mit einem Mädchen namens Mackenzie: „Ich habe sie nach Hause gebracht, und vor der Haustür fragte ich dann: ‚Gutenachtkuss?’, sie stimmte zu, und darauf folgte das süßeste Küsschen ever.“ O-M-G! Die Angst vor dem ersten Kuss ist immer riesig, auch Noah gab zu, nervös gewesen zu sein. Seine Geschichte zeigt jedoch, dass der erste Kuss nicht gleich in die Vollen gehen muss. Entscheidet nach Bauchgefühl, was zu dem Moment passt, und es wird sicher ein unvergessliches Erlebnis.

REGEL 5: Lass dich von Liebeskummer nicht unterkriegen!

Man mag es kaum glauben, aber auch Noah wurde schon das Herz gebrochen: „Ich hatte mit 18 eine wundervolle Beziehung, die Trennung war schwer. So was zu erleben, bringt einen beinahe um.“ Liebeskummer ist hart und gnadenlos, aber jeder kennt ihn. Und es macht dich stärker! Noah hat gelernt, wie man diese Zeit am besten übersteht: „Setz den Fokus auf dich. Erfinde dich neu, mach Dinge, die dir Spaß bringen, und lass dich inspirieren. Eines Tages wachst du auf, und der Herzschmerz wird nicht mehr so schlimm sein.“

Das könnte dich auch interessieren: