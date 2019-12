Selena Gomez spricht über Comeback von "Die Zauberer vom Waverly"

Schon im September gab Justin Russo bekannt, dass er und Selena Gomez schon seit längerem über ein Comeback der beliebten Disney-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" sprechen. Selbst Pläne, worum es in der Fortsetzung gehen könnte, hätten sie schon entwickelt. Nun meldet sich auch Selena Gomez zu Wort. In einem Interview mit Kiss FM UK verriet die Sängerin, dass sie bei einem Reboot auf jeden Fall am Start wäre! 😳 Dabei gibt die Sängerin zu, dass sie noch nie zuvor so viele Fragen zu diesem Thema bekommen hätte. Denn viele ihrer Fans hoffen schon lange auf ein Comeback der beliebten Serie. Dieser Wunschgedanke ist nun gar nicht mehr so abwegig. 😱😍

Fans wünschen sich schon lange eine Fortsetzung der beliebten Disney-Serie Disney Channel / Bob d`Amico

"Die Zauberer vom Waverly Place": Selena wäre zu 1000 Prozent bei einer Fortsetzung am Start

Seit den Dreharbeiten von "Die Zauberer vom Waverly Place" sind Justin Russo und Sel eng befreundet. In einem Interview, verriet Selena Gomez sogar, dass er für sie wie ein Bruder sei. Nun gab die Sängerin bekannt, dass sie sich super gut vorstellen könnte, wieder gemeinsam mit ihrem Kollegen vor der Kamera zu stehen. Am liebsten bei einem Comeback der Disney-Serie. "Es freut mich sehr, dass sich so viele ein Reboot der Serie erhoffen. Es war eine der größten Zeiten meines Lebens. Ich werde diese Erfahrung niemals vergessen. Auch heute habe ich mit einigen Leuten aus dieser Show noch Kontakt", so Sel im Interview mit Kiss FM UK. Auf die Frage, ob auch sie sich eine Fortsetzung der Serie vorstellen kann, antwortet sie: "Auf jeden Fall! Ich weiß zwar nicht, wann und ob es passieren wird, aber ich bin zu 1000 Prozent bereit!" Mega!!! Fans können also immer noch auf ein Comeback hoffen. 😍

