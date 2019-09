„Die Zauberer vom Waverly Place“: Gibt es ein Comeback der Serie? 🔮

Gibt es ein Comeback von die "Die Zauberer vom Waverly Place"?

Schon in mehreren Interviews hat Selena Gomez verraten, dass Co-Star David Henrie wie ein Bruder für sie ist. Die beiden sind am Set zu "Die Zauberer vom Waverly Place" BFFs geworden und treffen sich seit dem regelmäßig, um zusammen abzuhängen. David Henrie hat in der Disney-Serie Justin Russo gespielt, den großen Bruder von Selenas Rolle Alex. In einem Interview mit dem amerikanischen Nachrichtensender "ET Live" hat der Schauspieler jetzt verraten, dass er und Selena schon aktiv über ein Comeback der Serie sprechen!

So könnte ein Reboot von "Die Zauberer vom Waverly Place" aussehen

Genug Stoff für Geschichten gibt es sicher, schließlich werden Alex und Justin in den letzten Jahren ziemlich viel erlebt haben. Im Interview verrät David Henrie, dass er und Selena Gomez ständig darüber sprechen, wie es für die Russo Familie weitergehen könnte. "Selena und ich haben eine Idee für ein Reboot. Wir quatschen da ständig drüber, wenn wir uns sehen. Es ist noch nichts Offizielles, aber wir haben schon Pläne wie so eine Fortsetzung aussehen könnte. Wir haben schon eine ganze Staffel geplant, ein ausgefeiltes Konzept", gesteht David. BITTE WAS? WORAUF WARTEN WIR DANN NOCH? Hallo liebe Kollegen vom Disney Channel, falls ihr das hier gerade lest: Wir sind uns sicher, dass sich seeeeehr viele Leute über eine Rückkehr von "Die Zauberer vom Waverly Place" freuen würden!

