Ex-Disney-Star dreht Film für Pornhub!

Disney-Star dreht Porno

Bella Thorne (21) dreht einen Porno. Aber dafür steht die Schauspielerin nicht etwa selbst vor der Kamera, sondern führt Regie. Das verkündete der ehemalige Disney-Star jetzt nämlich in einem neuen YouTube-Video! Der Film soll "Her & Him" heißen. Dass sie gerne mal hinter der Kamera bei einer Produktion mitwirken will, war für Bella Thorne schon lange klar. Doch eigentlich hatte sie vor, einen Weihnachts-Horror Film zu drehen. Daraus wurde jetzt eben spontan ein Porno! 🤷‍♀️ Vor der Linse wird Bella Thorne die beiden Porno-Stars Porno-Darsteller Abella Danger und Small Hands haben.

Bella Thorne: Zusammenarbeit mit Pornhub

Auf YouTube verriet Bella Thorne über den Inhalt ihres Pornos: "Ich habe über die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau nachgedacht und ihren Kampf um Dominanz. Das lässt sich auf viele Dinge in unserer Welt übertragen, nicht nur auf ein sexuelles Szenario." Nachdem sie eigentlich immer als bisexuell abgestempelt wurde, outete sich Bella vor Kurzem als pansexuell. Heißt: Sie liebt Männer oder Frauen, ganz unabhängig vom Geschlecht ihres Sex-Partners! So führte sie für ein paar Monate auch eine Dreier-Beziehung mit YouTube-Star Tana Mongeau und dem Musiker Modsun.

