Justin Bieber: Er trainiert für eine neue Tour

Gerüchten zufolge macht sich Justin Bieber gerade bereit für seine nächste Tournee. In Los Angeles wurde er jetzt dabei gesehen, wie er in einem Tanzstudio seine Dance-Moves trainiert – scheinbar als Vorbereitung für neue Konzerte! Wenn die Gerüchte stimmen, will der "Sorry"-Sänger bereits im Sommer 2020 wieder auf Tour gehen. Das wäre seine erste Konzertreihe seit seiner "Purpose World Tour" 2017.

Justin Bieber: Das neue Album ist bereits in Arbeit

Auf seinem Instagram-Account hat Justin Bieber bereits im Oktober ein neues Album angeteastert. Mit seinem Post hat er vielleicht sogar schon den Namen oder eine mögliche Zusammenarbeit mit einem anderen Künstler verraten: "R&Bieber" schrieb er auf das Foto, ohne weitere Details zu verraten. Wenig später forderte er seine Fans dazu auf, einen weiteren Post zu liken – wenn dieser 20 Millionen Likes bekomme, würde Justin Bieber noch vor Weihnachten ein neues Album veröffentlichen. Aktuell hat der Post 11,8 Millionen Likes.

Justin Bieber: Plant er ein besonderes Projekt?

Die Beliebers machen die Gerüchte natürlich Hoffnung – schließlich ist es vier Jahre her, dass Justin Bieber ein Album veröffentlicht hat. Ein weiterer Hinweis, dass bald neue Musik erscheint: Justin Bieber hat die Rechte für den Begriff "R&Bieber" gekauft, was bedeutet, dass niemand Musik, Merchandise oder Ähnliches darunter veröffentlichen kann – außer er. So einen Aufwand würde man doch nur für ein großes Projekt betreiben, oder? Vielleicht plant Justin Bieber dieses Jahr für seine Fans ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk... 🎁

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!