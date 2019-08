Justin Bieber zeigt seine Millionen-Villa 🏡

So krass leben Hailey und Justin Bieber

Rund 8,5 Millionen US-Dollar (ca. 7,7 Millionen Euro) hat der Pop-Star für seine neue Luxuswohnung im Nobelviertel Beverly Hills hingeblättert. Eingezogen ist Justin Bieber natürlich mit Ehefrau Hailey und ihrem "Baby", dem kleinen Hund Oscar. Wie die beiden leben, war bisher noch ihr Geheimnis. Doch, nun beschloss der Sänger wohl seiner Fan-Community ein bisschen mehr von sich zu zeigen und gewährte ihnen via Instagram-Story ziemlich private Einblicke in seine und Haileys Traumvilla. Und die hat es echt in sich. Riesige Fensterfronten durchfluten die Zimmer mit Tageslicht und zeigen gleichzeitig den tollen Garten – mit Pool natürlich. Als Deko dienen Skateboards an der Wand. Und gekuschelt wird bei Justin Bieber und seiner Liebsten dann in einem riesigen Bett, zu dem sogar eine kleine Leiter für ihr Hündchen Oscar nach oben führt. Damit es den beiden im sonnigen Los Angeles nicht zu stickig wird, steht dort auch noch ein Gerät, dass den Raum mit Sauerstoff versorgt. Nice!✨

@justinbieber via Instagram stories: at the crib pic.twitter.com/hUaa6IcTdX — Justin Bieber News (@jbtraacker) 28. Juli 2019

Genug Platz für Kids in Justin Biebers Villa

Nachdem sich die beiden Lovebirds nun auch ihr Liebesnest eingerichtet haben, ist es kein Wunder, dass ihre Fan nur darauf warten, dass sie Kinder bekommen. Hailey Bieber ist sowieso schon total im Baby-Fieber, wie sie erst neulich unter ein Pic von Kylie Jenners süßen Tochter Stormi kommentierte.👶🏼 Und auch Justin Bieber freut sich ja schon mega auf "Vater-Tochter-Dates" in Disneyworld eines Tages. Wobei er gleichzeitig erklärte, dass es bis dahin schon noch etwas dauern könnte. Er will vorerst lieber die Zweisamkeit mit seiner schönen Ehefrau genießen. Aber genügend Platz für ganz viele kleine Bieber-Babys ist in der neuen Bude ja definitiv!👨‍👩‍👧‍👦

