Hailey Bieber im Baby-Fieber! 👶🏼

Hailey Bieber: Baby Stormi hat es ihr angetan

Dass Justin und Hailey Bieber eine Familie planen und unbedingt gemeinsame Kinder wollen, ist schon längst bekannt. Vor allem in letzter Zeit wird immer wieder spekuliert, ob die beiden schon fleißig daran arbeiten. Ein Kommentar des schönen Models heizt die Gerüchteküche jetzt noch mehr an. Denn Jungmama Kylie Jenner postete gerade erst mal wieder ein hammer-süßes Bild ihrer kleinen Tochter Stormi auf dem Arm von Papa Travis Scott. Dazu schrieb die Milliardärin: "Wir haben unser Baby gestern auf ein Abenteuer mitgenommen. Ugh, ich liebe dieses kleine Mädchen so sehr. Sie ist nicht nur das süßeste Ding auf der Welt... Sie hat auch noch die süßeste, cleverste und besonderste Seele. Sooo cute! Findet auch Hailey Bieber und kommentierte:"Bitte hör auf, mich ins Babyfieber zu versetzen. Sie ist einfach die Süßeste." Klingt ja echt, als hätte sie es total eilig mit dem eignene Nachwuchs....🤰🏼

Bekommen Justin und Hailey Bieber bald selbst ein Baby?

Schwanger ist Hailey Bieber wohl noch nicht und geht es nach Ehemann Justin Bieber können sie sich damit ruhig noch ein bisschen Zeit lassen. Bei ihrem süßen Date in Disneyworld letztens, schrieb der Popstar unter sein Couple-Pic: "Ich liebe Dates mit dir, Baby... Eines Tages werde ich auf Vater-Tochter Dates gehen... Ich deute hier nichts an, was in näherer Zukunft passiert, ich bin nicht in Eile… Ich möchte dich ja noch ein bisschen für mich haben. #Disneyworld". Solange können Justin und Hailey Bieber ja noch mit ihrem adoptierten Baby, dem kleinen Hund Oscar, üben, bevor sie sich an echten Nachwuchs wagen. Aber eins ist klar: Ihre Kids werden sicher auch so cute, wie Stormi!👶🏼

