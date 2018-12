Justin Bieber und Hailey: So süß ist ihr adoptiertes Baby

Da in der Beziehung von Justin Bieber und seiner Frau Hailey bekanntlich alles im Blitzverfahren stattgefunden hat, wird es wahrscheinlich die wenigsten wundern, dass die beiden bereits jetzt, wenige Monate nach der Hochzeit, ihre Familie vergrößert haben.

Justin und Hailer wünschen sich mehrere Kinder

Justin und Hailey Bieber haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie sich Kinder zusammen wünschen. Bereits bei seiner Verkündung im Juli, dass er seiner Traumfrau einen Heiratsantrag gemacht habe, versprach der Sänger auf Instagram, seiner zukünftigen Familie ein gutes Oberhaupt sein zu wollen. Auch das 22-jährige Topmodel verriet einmal in einem Interview, dass es gerne mehrere Kinder mit Justin hätte. Schwanger ist Hailey bisher (noch) nicht… doch offenbar wollten die beiden trotzdem nicht länger mit dem Nachwuchs warten und adoptierten jetzt kurzerhand ein Baby!

Justin Bieber zeigt seinen „Sohn“

Ihr neues Familienglück wollten die beiden Superstars jetzt unbedingt mit ihren Fans teilen. Deshalb präsentierten Justin und Hailey ihren adoptierten „Sohn“ namens Oscar nun erstmals stolz auf Instagram! Seit wenigen Tagen gehört der Kleine zur Familie Bieber und macht das frisch verheiratete Ehepaar überglücklich. „Das ist unser Hunde-Sohn, sein Name ist #Oscar“, verkündete der 24-Jährige und postete ein mega niedliches Bild von sich und dem flauschigen Welpen, wie sie zusammen auf der Couch chillen.

Auch Hunde-Mama Hailey teilte ein Video in ihrer Insta-Story, in der Klein-Oscar auf der Couch-Lehne sitzt und seinem Frauchen voller Leidenschaft die Ohren abschlabbert. Das kitzelt! Doch Hailey hält die Schleck-Attacke des Hündchens tapfer durch, schließlich will der Kleine ihr damit ja nur seine Liebe zeigen. Cuteness overload! So lange, bis die beiden ein eigenes Kind bekommen, können sie also schon mal mit ihrem süßen Hundebaby das Elternsein üben!

Das könnte dich auch interessieren: