Hailey Bieber: Peinlicher Stalking-Fail

Oh, oh… unangenehm! Hailey Bieber wollte leise, still und heimlich Justin Biebers Ex, Selena Gomez stalken. Doch das ging gehörig nach hinten los!

Hailey Bieber denkt viel über Selena Gomez nach

Hailey Bieber könnte sich eigentlich entspannt zurücklehnen: Immerhin ist sie die Ehefrau von Justin Bieber, einem der begehrtesten Boys ever. Doch so richtig chillen kann die 21-Jährige trotzdem nicht, denn offensichtlich macht ihr eine Person trotz Hochzeit immer noch Gedanken: Ihre Vorgängerin Selena Gomez! Mit der 26-Jährigen führte Justin jahrelang eine On/Off-Beziehung und viele Fans hoffen immer noch, dass die beiden irgendwann wieder zusammenkommen. Ob Hailey da wohl auch Bedenken hat, dass das eines Tages tatsächlich passieren könnte? Zumindest scheint Justins Ex sie so sehr zu beschäftigen, dass sie sie heimlich auf Instagram stalkt! Doch dabei hat sich das Model jetzt einen peinlichen Fail geleistet.

Hailey Bieber folgt Fanseite von Selena Gomez

Selena Gomez hat sich seit ihrem Nervenzusammenbruch komplett aus den sozialen Netzwerken zurückgezogen. Das letzte Foto, das die „Taki Taki“-Sängerin auf ihrem Insta-Profil postete, ist fast zwei Monate alt. Trotzdem berichten die Medien regelmäßig über Sel und mutmaßen über ihren aktuellen Gesundheitszustand. Auch die vielen Fanseiten der süßen Sängerin liefern regelmäßig Updates über sie. Und auf einer dieser Fanseiten auf Instagram trieb sich jetzt niemand Geringeres rum als Hailey Bieber (die bis vor kurzem noch Baldwin hieß)! Offensichtlich wollte die Blondine auf dem Fanprofil „houseofsel“ abchecken, ob es irgendetwas Neues über die erste große Liebe ihres Ehemannes gibt. Woher wir das wissen? Weil sie die Fanseite während ihrer Stalking-Aktion abonnierte! Vermutlich handelte es sich dabei um ein Versehen, denn Hailey entfolgte „houseofsel“ ziemlich schnell wieder. Doch nicht schnell genug, denn der Fan, der die Seite betreibt, hatte schon einen Screenshot von seiner berühmten neuen Followerin gemacht!

Instagram/houseofsel

Hailey Bieber: Großer Selena Gomez-Fan

Obwohl es naheliegend ist, dass Hailey Bieber Selena Gomez hauptsächlich wegen Justin gestalkt hat, könnte es aber auch einen anderen Grund dafür geben. Denn schon lange, bevor Hailey überhaupt mit dem begehrten Sänger zusammengekommen ist, war sie selbst ein riesengroßer Selenator! Auf ihrem Twitter-Account hatte die blonde Schönheit jahrelang immer wieder beteuert, wie toll sie Sel findet. Es ist also nicht ganz ausgeschlossen, dass Hailey insgeheim immer noch ein Fangirl ist und das der wahre Grund für ihre Stalking-Aktion war!

