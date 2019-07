Justin Bieber: DIESES Accessoire kostete 50.000 Dollar

Justin Biebers neuster Bling

Wer aufmerksam war, hat auf Justin Biebers Instagram-Post von Dienstag vielleicht zwei Details bemerkt. Denn seine Tattoos sind jetzt nicht mehr alles, was seinen Body ziert. Erstens: Der Sänger hat sich ein neues Piercings stechen lassen. Und zwar in seine rechte Augenbraue. Seine Follower feiern das allerdings nicht so wirklich. Die meisten schreiben eher Kommentare wie "WTF ist mit ihm passiert", "Wieso lässt er sich bitte ein Augenbrauen-Piercing stechen" oder "Entfern' das von meiner Timeline". Ziemlich fies. Muss ja schließlich er wissen, was ihm gefällt, oder? 😅 Das war aber noch nicht alles. Justin Bieber hat sich nämlich auch noch heftige und nicht gerade günstige Grillz anfertigen lassen.

Justin Bieber zahlt 50K für Glitzerzähne

Wie das News-Portal TMZ berichtet, hat sich Justin Bieber die Grillz bei einem Juwelier in Los Angeles namens Gold Teeth God maßschneidern lassen. Vor etwa zwei Wochen hatte er sie sich wohl dort bestellt und schon diese Woche geliefert bekommen. Das Modell heißt "Invisible Set Princess Cut Diamond Grill" und bedeckt acht Zähne mit Gold und Vs1 Diamanten von gesamt 7.65 Karat. Klingt ziemlich kostspielig? War es auch! Auf etwa 50.000 Dollar (ca. 45.000 Euro) beläuft sich das Set. Krass! Damit sind das außerdem mindesten seine zweiten Grillz, da er sich 2017 bereits ein rosafarbenes Modell für rund 15.000 Dollar geholt hatte. Und auch die sind von dem L.A.-Juwelier, der seine Kunstwerke für den Sänger auch immer direkt auf Insta teilt. Da scheint jemand also ein Fan des glitzernde Zahnschmucks zu sein. Vielleicht bringt Justin Bieber ja auch bald eigene Grillz über seine Klamottenmarke Drew House raus.💎

